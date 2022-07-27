Верес впервые в истории клуба получил деньги от продажи игрока

30-летний полузащитник «Вереса» Сергей Панасенко перешел в харьковский «Металлист», о чем отрапортовали официальные сайты обоих клубов.

«Верес» отмечает, что «Металлист» выкупил контракт Панасенко, и благодаря этому ровенчане впервые в клубной истории получили деньги от продажи своего игрока.

Подробности соглашения «Верес» и «Металлист» договорились не разглашать, но по информации портала Transfermarkt, Панасенко подписал с харьковчанами 2-летний контракт, а ровенчане получили от продажи хавбека 100 тысяч евро.

Сергей Панасенко является воспитанником днепровского футбола. В своей карьере поиграл за «Кривбасс», «Горняк-Спорт», «Славутич», «Гелиос», «Ингулец», «Днепр-1», «Николаев» и «Верес».