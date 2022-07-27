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  4. Верес впервые в истории клуба получил деньги от продажи игрока
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 19:27 |
606
0

Верес впервые в истории клуба получил деньги от продажи игрока

Ровенский клуб продал Сергея Панасенко в «Металлист»

27 июля 2022, 19:27 |
606
0
Верес впервые в истории клуба получил деньги от продажи игрока
metalist.ua

30-летний полузащитник «Вереса» Сергей Панасенко перешел в харьковский «Металлист», о чем отрапортовали официальные сайты обоих клубов.

«Верес» отмечает, что «Металлист» выкупил контракт Панасенко, и благодаря этому ровенчане впервые в клубной истории получили деньги от продажи своего игрока.

Подробности соглашения «Верес» и «Металлист» договорились не разглашать, но по информации портала Transfermarkt, Панасенко подписал с харьковчанами 2-летний контракт, а ровенчане получили от продажи хавбека 100 тысяч евро.

Сергей Панасенко является воспитанником днепровского футбола. В своей карьере поиграл за «Кривбасс», «Горняк-Спорт», «Славутич», «Гелиос», «Ингулец», «Днепр-1», «Николаев» и «Верес».

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Источник ФК Верес
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