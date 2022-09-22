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  4. Днепр-1 дозаявил двух бразильских новичков на сезон УПЛ 2022/23
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 21:27 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:54
1241
0

Днепр-1 дозаявил двух бразильских новичков на сезон УПЛ 2022/23

Гомес Феррейра и Гомес Де Соуза помогут днепровскому клубу

22 сентября 2022, 21:27 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:54
1241
0
Днепр-1 дозаявил двух бразильских новичков на сезон УПЛ 2022/23
СК Днепр-1

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» дозаявил на сезон УПЛ 2022/23 двух новичков команды.

Ими оказались два бразильца: 23-летний центральный защитник Габриэль Гомес Феррейра и 19-летний нападающий Гомес Де Соуза Лима Алмейда.

Сообщается, что Феррейра находился на просмотре. Ранее он выступал за клубы из низших дивизионов Бразилии.

Подробной информации по Алмейде нет, но, скорее всего, он будет играть за юношескую команду.

Ранее Днепр-1 возобновил тренировочный процесс.

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Источник УПЛ
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