Днепр-1 возобновил тренировки. Кто вернулся после травмы?

Вчера, 20 сентября, украинский клуб «Днепр-1» провел первую тренировку за последнюю неделю.

Занятие состоялось на поле Кошицкой футбольной арены, и по кадровым новостям сразу же сообщается о работе на уровне со всеми Доминго Бланко. Хавбек пропустил несколько последних матчей команды из-за травмы.

«Все хорошо!», – с улыбкой оценил Бланко свое состояние после занятия.

Тренировке предшествовала теоретическая часть, а на поле игроки чередовали игровые упражнения с беговой работой. Выполнять их пришлось сначала под обильным дождем (в последние дни в Словакии выпадает много осадков), но довольно быстро вышло солнце.

Отметим, что Доминго Бланко стал игроком днепровского клуба в конце этого лета.

Следующий матч «Днепр-1» проведет в 5-м туре УПЛ против «Львова», 1 октября в 15:00 по Киеву.