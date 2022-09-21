Днепр-1 возобновил тренировки. Кто вернулся после травмы?
Доминго Бланко снова в строю
Вчера, 20 сентября, украинский клуб «Днепр-1» провел первую тренировку за последнюю неделю.
Занятие состоялось на поле Кошицкой футбольной арены, и по кадровым новостям сразу же сообщается о работе на уровне со всеми Доминго Бланко. Хавбек пропустил несколько последних матчей команды из-за травмы.
«Все хорошо!», – с улыбкой оценил Бланко свое состояние после занятия.
Тренировке предшествовала теоретическая часть, а на поле игроки чередовали игровые упражнения с беговой работой. Выполнять их пришлось сначала под обильным дождем (в последние дни в Словакии выпадает много осадков), но довольно быстро вышло солнце.
Отметим, что Доминго Бланко стал игроком днепровского клуба в конце этого лета.
Следующий матч «Днепр-1» проведет в 5-м туре УПЛ против «Львова», 1 октября в 15:00 по Киеву.
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