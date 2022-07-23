ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился защитником и хавбеком

Футбольный клуб «Минай» усилился двумя футболистами.

Клуб подписал контракт с Русланом Паламаром. Соглашение заключено до конца сезона 2022/23. 28-летний полузащитник будет выступать под 21-м номером.

Прошлым клубом Руслана был «Горняк-Спорт». В первой лиге он сыграл 130 официальных матчей, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Еще 12 матчей Паламар провел в Кубке Украины.

Также «Минай» подписал контракт с Вадимом Витенчуком. Соглашение заключено до конца сезона 2023/24. 25-летний защитник будет выступать под 44-м номером.

Прошлым клубом Вадима был ФК «Краматорск». В первой лиге Украины Витенчук сыграл 73 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Еще 7 матчей защитник провел в Кубке Украины и отличился голом. В третьем предыдущем раунде сезона 2020/21 Витенчук в составе «Николаева» отличился в воротах «Вереса» (2:4 д.ч.).