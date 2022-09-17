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Украина. Первая лига
17 сентября 2022, 14:31 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:08
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала игрока Черноморца

Максим Ермоленко продолжит карьеру в киевском клубе

17 сентября 2022, 14:31 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:08
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала игрока Черноморца
Instagram. Максим Ермоленко

Украинский нападающий Максим Ермоленко перешел с «Черноморца» в «Оболонь» на правах аренды.

24-летний футболист будет выступать в новом клубе под 11-м номером. Детали сделки не разглашаются.

Максим перешел в «Черноморец» в июле 2022 года из «Авангарда», Краматорск. За одесский клуб он успел сыграть 1 матч. Ранее Максим также играл за «Металлист 1925» с сезона 2017/18 по 2020/21.

Максим Ермоленко:

«Рад стать частью команды ФК «Оболонь». Это очень хорошая и амбициозная команда! Буду стараться делать все зависимое от себя в пользу команды и выполнять задачи, поставленные руководством клуба. Я очень благодарен нашим ВСУ за то, что защищают нашу страну и благодаря им в нашей стране живет футбол».

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Источник ФК Оболонь
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