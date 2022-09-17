ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала игрока Черноморца
Максим Ермоленко продолжит карьеру в киевском клубе
Украинский нападающий Максим Ермоленко перешел с «Черноморца» в «Оболонь» на правах аренды.
24-летний футболист будет выступать в новом клубе под 11-м номером. Детали сделки не разглашаются.
Максим перешел в «Черноморец» в июле 2022 года из «Авангарда», Краматорск. За одесский клуб он успел сыграть 1 матч. Ранее Максим также играл за «Металлист 1925» с сезона 2017/18 по 2020/21.
Максим Ермоленко:
«Рад стать частью команды ФК «Оболонь». Это очень хорошая и амбициозная команда! Буду стараться делать все зависимое от себя в пользу команды и выполнять задачи, поставленные руководством клуба. Я очень благодарен нашим ВСУ за то, что защищают нашу страну и благодаря им в нашей стране живет футбол».
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