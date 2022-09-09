ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал камерунского защитника Дибанго
Иван проведет сезон 22/23 в украинском клубе
Криворожский ФК «Кривбасс» подписал камерунского крайнего защитника Ивана Дибанго.
«Красно-белые» арендовали 20-летнего игрока у эстонской «Левадии» Таллин сроком на 1 год без права выкупа.
Дибанго – игрок сборной Камеруна U-20. Воспитанник камерунского клуба «Дрегон Клаб», за который выступал с 2018 по 2021 год. Также выступал в чемпионате беларуси за «Ислочь» (2021-2022).
Это первый представитель Камеруна в истории ФК «Кривбасс».
Ранее «Черноморец» подписал воспитанника «Андерлехта».
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