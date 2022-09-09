Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал камерунского защитника Дибанго
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 10:21 |
530
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал камерунского защитника Дибанго

Иван проведет сезон 22/23 в украинском клубе

09 сентября 2022, 10:21 |
530
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал камерунского защитника Дибанго
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Криворожский ФК «Кривбасс» подписал камерунского крайнего защитника Ивана Дибанго.

«Красно-белые» арендовали 20-летнего игрока у эстонской «Левадии» Таллин сроком на 1 год без права выкупа.

Дибанго – игрок сборной Камеруна U-20. Воспитанник камерунского клуба «Дрегон Клаб», за который выступал с 2018 по 2021 год. Также выступал в чемпионате беларуси за «Ислочь» (2021-2022).

Это первый представитель Камеруна в истории ФК «Кривбасс».

Ранее «Черноморец» подписал воспитанника «Андерлехта».

По теме:
Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча
Рух попрощался с опытным защитником
Ему не заплатили! Экс-игрок Динамо разорвал контракт и ищет новую команду
Кривбасс Кривой Рог Иван Дибанго трансферы Левадия трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия U-19 – Украина U-19 – 4:1. Видео голов и обзор матча
Футзал | 09 сентября 2022, 05:16 2
Португалия U-19 – Украина U-19 – 4:1. Видео голов и обзор матча
Португалия U-19 – Украина U-19 – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала юношеского Евро-2022

Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 сентября 2022, 22:59 12
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
Футбол | 09.09.2022, 09:59
Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Футбол | 08.09.2022, 21:41
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Другие виды | 08.09.2022, 20:48
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
07.09.2022, 15:50 1
Футбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 15
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
09.09.2022, 01:50 15
Баскетбол
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
08.09.2022, 23:45 3
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности