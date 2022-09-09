ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанника Андерлехта

Вчера, 8 сентября, украинский футбольный «Черноморец» объявил о подписании бельгийского полузащитника Зиги Бадибанга.

Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом игрока был «Анагенниси», выступающий во второй лиге чемпионата Греции.

31-летний Зиги является воспитанником «Андерлехта». В сезоне 2011/12 он стал чемпионом Бельгии в составе брюссельского клуба.

Среди достижений хавбека также два чемпионских звания в Молдове в составе тираспольского «Шерифа» (2016/17 и 2017/18). Бадибанга дважды признавался лучшим легионером высшей лиги Молдавии.

Футболист также выступал за казахстанские «Шахтеры» из Караганды и Ордабасы, нидерландский «Де Графсхап», греческие «Ларису», «Эрготелис» и «Астерас», бельгийский «Шарлеруа», кипрскую «Омонию».

Интересно, что Зиги – сын бывшего премьер-министра Демократической республики Конго.

Бадибанга стал третьим легионером «Черноморца». В составе одесского клуба выступает канадец Манджрекар Джеймс и албанец Реалдо Фили.