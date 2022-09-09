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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 08:37 |
724
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанника Андерлехта

Зиги Бадибанга перешел в одесский клуб

09 сентября 2022, 08:37 |
724
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанника Андерлехта
ФК Шериф. Зиги Бадибанга

Вчера, 8 сентября, украинский футбольный «Черноморец» объявил о подписании бельгийского полузащитника Зиги Бадибанга.

Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом игрока был «Анагенниси», выступающий во второй лиге чемпионата Греции.

31-летний Зиги является воспитанником «Андерлехта». В сезоне 2011/12 он стал чемпионом Бельгии в составе брюссельского клуба.

Среди достижений хавбека также два чемпионских звания в Молдове в составе тираспольского «Шерифа» (2016/17 и 2017/18). Бадибанга дважды признавался лучшим легионером высшей лиги Молдавии.

Футболист также выступал за казахстанские «Шахтеры» из Караганды и Ордабасы, нидерландский «Де Графсхап», греческие «Ларису», «Эрготелис» и «Астерас», бельгийский «Шарлеруа», кипрскую «Омонию».

Интересно, что Зиги – сын бывшего премьер-министра Демократической республики Конго.

Бадибанга стал третьим легионером «Черноморца». В составе одесского клуба выступает канадец Манджрекар Джеймс и албанец Реалдо Фили.

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Источник ФК Черноморец
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