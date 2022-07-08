ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение. Денис Олейник – игрок Ворсклы
Украинский полузащитник снова будет играть в УПЛ
Украинский полузащитник Денис Олейник стал игроком «Ворсклы».
Сообщается, что 35-летний исполнитель будет выступать в полтавском клубе как минимум в течение сезона 2022/2023. Украинец получил 7-й игровой номер.
Предыдущим клубом Олейника был СИК из города Сейняйоки (Финляндия). В 84-х встречах за который Денис 22 раза поражал ворота соперников.
За плечами игрока опыт выступлений в киевских «Динамо» и «Арсенале», «Металлисте», «Днепре», международный опыт выступлений в Нидерландах за «Витесс» и «Дармштадт» в Германии.
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