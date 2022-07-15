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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец пополнился двумя украинскими полузащитниками
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 23:40 | Обновлено 15 июля 2022, 23:56
394
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец пополнился двумя украинскими полузащитниками

Игроками команды стали 20-летние хавбеки Виктор Близниченко и Денис Резепов

15 июля 2022, 23:40 | Обновлено 15 июля 2022, 23:56
394
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец пополнился двумя украинскими полузащитниками
ФК Ингулец. Виктор Близниченко (слева)

Клуб УПЛ «Ингулец» пополнился двумя украинскими полузащитниками.

Игроками команды стали 20-летние хавбеки Виктор Близниченко и Денис Резепов.

Клуб поприветствовал новичков в семье «Ингульца» и пожелал побед вместе с командой.

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Ингулец трансферы Виктор Близниченко Денис Резепов трансферы УПЛ
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Источник ФК Ингулец
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