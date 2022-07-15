Украина. Премьер лига15 июля 2022, 23:40 | Обновлено 15 июля 2022, 23:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец пополнился двумя украинскими полузащитниками
Игроками команды стали 20-летние хавбеки Виктор Близниченко и Денис Резепов
15 июля 2022, 23:40 | Обновлено 15 июля 2022, 23:56
394
0
Клуб УПЛ «Ингулец» пополнился двумя украинскими полузащитниками.
Игроками команды стали 20-летние хавбеки Виктор Близниченко и Денис Резепов.
Клуб поприветствовал новичков в семье «Ингульца» и пожелал побед вместе с командой.
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