Металлист 1925 отправил двух игроков в аренду в Первую лигу
Новых исполнителей получил «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней
Цвета команды из Полтавской области будут защищать вратарь Максим Коваленко и полузащитник Антоний Эмере. Их арендные соглашения будут действовать до конца первой половины нынешнего сезона.
20-летний Эмере в предыдущем сезоне выступал за молодежный коллектив харьковчан (18 матчей, 9 голов, 5 ассистов). 20-летний Коваленко в минувшем сезоне провел 1 игру за основную команду «Металлиста 1925».
В таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает сейчас 8 место. «Горняк-Спорт» идет на 7 позиции в группе Б Первой лиги.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» договорился с «Черноморцем» о проведении спарринга.
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