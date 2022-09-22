Металлист 1925 отправил двух игроков в аренду в Первую лигу

Цвета команды из Полтавской области будут защищать вратарь Максим Коваленко и полузащитник Антоний Эмере. Их арендные соглашения будут действовать до конца первой половины нынешнего сезона.

20-летний Эмере в предыдущем сезоне выступал за молодежный коллектив харьковчан (18 матчей, 9 голов, 5 ассистов). 20-летний Коваленко в минувшем сезоне провел 1 игру за основную команду «Металлиста 1925».

В таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает сейчас 8 место. «Горняк-Спорт» идет на 7 позиции в группе Б Первой лиги.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» договорился с «Черноморцем» о проведении спарринга.