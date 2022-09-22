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Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:37
506
0

Металлист 1925 отправил двух игроков в аренду в Первую лигу

Новых исполнителей получил «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней

22 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:37
506
0
Металлист 1925 отправил двух игроков в аренду в Первую лигу
Металлист 1925

Цвета команды из Полтавской области будут защищать вратарь Максим Коваленко и полузащитник Антоний Эмере. Их арендные соглашения будут действовать до конца первой половины нынешнего сезона.

20-летний Эмере в предыдущем сезоне выступал за молодежный коллектив харьковчан (18 матчей, 9 голов, 5 ассистов). 20-летний Коваленко в минувшем сезоне провел 1 игру за основную команду «Металлиста 1925».

В таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает сейчас 8 место. «Горняк-Спорт» идет на 7 позиции в группе Б Первой лиги.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» договорился с «Черноморцем» о проведении спарринга.

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Источник Sport.ua
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