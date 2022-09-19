Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 и Черноморец померятся силами в спарринге
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 22:25 | Обновлено 19 сентября 2022, 22:28
37
0

Металлист 1925 и Черноморец померятся силами в спарринге

Команды проведут встречу в необычном формате

19 сентября 2022, 22:25 | Обновлено 19 сентября 2022, 22:28
37
0
Металлист 1925 и Черноморец померятся силами в спарринге
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» и одесский «Черноморец» в Счастливом, что под Киевом, проведут 24 сентября товарищеский поединок. Согласно достигнутой договоренности, матч будет состоять из трех таймов по 32 минуты каждый.

Также сообщается, что у харьковского клуба отменен товарищеский матч с «Полесьем», который должен был состояться 26 сентября. Якобы житомирский клуб принял решение от встречи отказаться.

«Металлист 1925» в настоящий момент занимает восьмое место в таблице УПЛ, имея пять очков. В активе «Черноморца» два пунтка и 13-я позиция.

Ранее сообщалось, что о товарищеском матче договорились «Минай» и «Металлист».

По теме:
Украина взяла верх над Румынией и победила в Кубке трех наций по футзалу
Минай и Металлист проведут спарринг
Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»
Металлист 1925 Черноморец Одесса товарищеские матчи Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч сорок дает добро. Еще один клуб АПЛ задумался о подписании Мудрика
Футбол | 19 сентября 2022, 21:08 1
Коуч сорок дает добро. Еще один клуб АПЛ задумался о подписании Мудрика
Коуч сорок дает добро. Еще один клуб АПЛ задумался о подписании Мудрика

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ищет усиление в линию атаки

Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Футбол | 19 сентября 2022, 17:31 10
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»

Тренер «Вереса» прокомментировал скандальное видео

Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Футбол | 19.09.2022, 15:15
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Футбол | 19.09.2022, 12:55
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Футбол | 19.09.2022, 18:53
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
17.09.2022, 16:32 2
Футбол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
18.09.2022, 14:00 14
Футбол
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
18.09.2022, 19:04 7
Футбол
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
18.09.2022, 20:15 2
Футбол
Менеджер Усика: «За Фьюри бегать не будем. У Саши три пояса, а у него один»
Менеджер Усика: «За Фьюри бегать не будем. У Саши три пояса, а у него один»
17.09.2022, 22:10 5
Бокс
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
17.09.2022, 20:11 1
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
19.09.2022, 02:00 21
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности