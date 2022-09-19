Металлист 1925 и Черноморец померятся силами в спарринге
Команды проведут встречу в необычном формате
«Металлист 1925» и одесский «Черноморец» в Счастливом, что под Киевом, проведут 24 сентября товарищеский поединок. Согласно достигнутой договоренности, матч будет состоять из трех таймов по 32 минуты каждый.
Также сообщается, что у харьковского клуба отменен товарищеский матч с «Полесьем», который должен был состояться 26 сентября. Якобы житомирский клуб принял решение от встречи отказаться.
«Металлист 1925» в настоящий момент занимает восьмое место в таблице УПЛ, имея пять очков. В активе «Черноморца» два пунтка и 13-я позиция.
Ранее сообщалось, что о товарищеском матче договорились «Минай» и «Металлист».
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