Металлист 1925 и Черноморец померятся силами в спарринге

«Металлист 1925» и одесский «Черноморец» в Счастливом, что под Киевом, проведут 24 сентября товарищеский поединок. Согласно достигнутой договоренности, матч будет состоять из трех таймов по 32 минуты каждый.

Также сообщается, что у харьковского клуба отменен товарищеский матч с «Полесьем», который должен был состояться 26 сентября. Якобы житомирский клуб принял решение от встречи отказаться.

«Металлист 1925» в настоящий момент занимает восьмое место в таблице УПЛ, имея пять очков. В активе «Черноморца» два пунтка и 13-я позиция.

Ранее сообщалось, что о товарищеском матче договорились «Минай» и «Металлист».