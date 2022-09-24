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24 сентября 2022, 15:45 |
195
0

Черноморец в контрольном матче разобрался с Металлистом 1925

Одесская команда забила 3 гола

24 сентября 2022, 15:45 |
195
0
Черноморец в контрольном матче разобрался с Металлистом 1925
ФК Черноморец

В контрольном матче между «Черноморцем» и «Металлистом 1925» победу со счетом 3:1 одержала одесская команда. Голы забивали Юсов (дубль) и Литвиненко.

Металлист 1925 - Черноморец 1:3
Голы: Мартынюк, 34 - Юсов, 5 (с пен), 61, Литвиненко, 83

Металлист 1925: Потимков И. (Мозиль 45), Шершень, Ткачук, Курило (Безуглый 65), Коваленко (Жичиков 45), Мартынюк (к) (Бычек 65), Вачиберадзе, Кравченко, Русин, Ременюк, Борячук (Чирук 65)

Черноморец: Непогодов (Паст, 40), Ермаков, Плакса, Салюк, Селин (Кузик, 59), Бадибанга, Брагару, Бобко (капитан), Путря, Политило, Юсов. На 65 минуте на замену вышли: Наумец, Фили, Гладкий, Белый, Суханов, Штогрин, Войтиховский, Литвиненко

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Источник ФК Металлист 1925
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