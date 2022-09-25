Украина. Премьер лига25 сентября 2022, 08:26 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:32
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Металлист 1925 - Черноморец – 1:3. Дубль Юсова. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
25 сентября 2022, 08:26 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:32
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Харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец», заполняя международную паузу в чемпионате Украины, провели в Киеве контрольный поединок. Комфортную победу в нем одержали южане – 3:1.
В рядах победителей дублем отметился Юсов, еще один гол забил Литвиненко. У «1925-х» автором гола престижа стал Мартынюк.
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