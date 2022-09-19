Минай и Металлист проведут спарринг
Команды заполнят международную паузу
Закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист» запланировали проведение товарищеского матча, который заполнит паузу в чемпионате украинской Премьер-лиги на поединки национальных сборных.
Команды выяснят отношения между собой во вторник, 20 сентября, в Ужгороде на стадионе «Автомобилист». Начало встречи – в 13:00. Игра пройдет без присутствия болельщиков.
Как известно, 25 сентября «Минай» проведет отложенный матч 1-го тура УПЛ с ПФК «Львов».
«Минай» в настоящий момент занимает 9 место в таблице УПЛ, имея 4 очка. «Металлист» идет на 6 позиции с 7 пунктами.
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