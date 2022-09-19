Минай и Металлист проведут спарринг

Закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист» запланировали проведение товарищеского матча, который заполнит паузу в чемпионате украинской Премьер-лиги на поединки национальных сборных.

Команды выяснят отношения между собой во вторник, 20 сентября, в Ужгороде на стадионе «Автомобилист». Начало встречи – в 13:00. Игра пройдет без присутствия болельщиков.

Как известно, 25 сентября «Минай» проведет отложенный матч 1-го тура УПЛ с ПФК «Львов».

«Минай» в настоящий момент занимает 9 место в таблице УПЛ, имея 4 очка. «Металлист» идет на 6 позиции с 7 пунктами.