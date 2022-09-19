Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай и Металлист проведут спарринг
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 20:17 | Обновлено 19 сентября 2022, 20:46
210
0

Минай и Металлист проведут спарринг

Команды заполнят международную паузу

19 сентября 2022, 20:17 | Обновлено 19 сентября 2022, 20:46
210
0
Минай и Металлист проведут спарринг
УПЛ

Закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист» запланировали проведение товарищеского матча, который заполнит паузу в чемпионате украинской Премьер-лиги на поединки национальных сборных.

Команды выяснят отношения между собой во вторник, 20 сентября, в Ужгороде на стадионе «Автомобилист». Начало встречи – в 13:00. Игра пройдет без присутствия болельщиков.

Как известно, 25 сентября «Минай» проведет отложенный матч 1-го тура УПЛ с ПФК «Львов».

«Минай» в настоящий момент занимает 9 место в таблице УПЛ, имея 4 очка. «Металлист» идет на 6 позиции с 7 пунктами.

По теме:
Домашний матч Металлиста с Шахтером пройдет во Львове
Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучшего тренера и игрока
Рубикон – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай Металлист Харьков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Минай
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»
Футбол | 19 сентября 2022, 19:48 0
Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»
Венгерский нападающий: «Был бы рад сыграть с россией»

Марк Коста еще раз показал свою позицию

Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Футбол | 19 сентября 2022, 12:55 18
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?

Алексей Сливченко – о проблеме, которая во многом искусственно нагнетается в футбольном сообществе

Вячеслав Суркис и Евгений Красников - в составе Украины U-17
Футбол | 19.09.2022, 16:31
Вячеслав Суркис и Евгений Красников - в составе Украины U-17
Вячеслав Суркис и Евгений Красников - в составе Украины U-17
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Футбол | 19.09.2022, 15:15
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Бокс | 19.09.2022, 07:55
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
19.09.2022, 05:20 24
Футбол
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 1
Футбол
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
18.09.2022, 20:15 1
Футбол
Менеджер Усика: «За Фьюри бегать не будем. У Саши три пояса, а у него один»
Менеджер Усика: «За Фьюри бегать не будем. У Саши три пояса, а у него один»
17.09.2022, 22:10 5
Бокс
Дикая ошибка вратаря. Украина проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2022
Дикая ошибка вратаря. Украина проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2022
17.09.2022, 21:50 6
Другие виды
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
18.09.2022, 13:21 1
Бокс
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности