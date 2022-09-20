Минай обыграл Металлист в спарринге
Клубы УПЛ провели товарищеский поединок
Встреча «Миная» и «Металлиста» состоялась в Ужгороде. Она позволила харьковской команде заполнить международную паузу в чемпионате страны, а закарпатскому коллективу подготовиться к отложенному матчу 1-го тура УПЛ со «Львовом», который состоится 25 сентября.
Первый тайм спарринга голами не порадовал. Зато во второй половине соперники отличились трижды. Игроки «Миная» два раза выходили вперед, и смогли отпраздновать победу с минимальным перевесом – 2:1.
Напомним, «Минай» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея 4 очка. «Металлист» идет на 6 позиции с 7 пунктами.
Товарищеский матч
«Минай» — «Металлист» — 2:1
Голы: Колесник, 50 (1:0). Рязанцев, 59 (1:1). Вишневский, 79 (2:1).
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