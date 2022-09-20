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Минай
20.09.2022, FT 2 : 1
Металлист
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Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 15:14 | Обновлено 20 сентября 2022, 15:51
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Минай обыграл Металлист в спарринге

Клубы УПЛ провели товарищеский поединок

20 сентября 2022, 15:14 | Обновлено 20 сентября 2022, 15:51
240
0
Минай обыграл Металлист в спарринге
ФК Металлист

Встреча «Миная» и «Металлиста» состоялась в Ужгороде. Она позволила харьковской команде заполнить международную паузу в чемпионате страны, а закарпатскому коллективу подготовиться к отложенному матчу 1-го тура УПЛ со «Львовом», который состоится 25 сентября.

Первый тайм спарринга голами не порадовал. Зато во второй половине соперники отличились трижды. Игроки «Миная» два раза выходили вперед, и смогли отпраздновать победу с минимальным перевесом – 2:1.

Напомним, «Минай» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея 4 очка. «Металлист» идет на 6 позиции с 7 пунктами.

Товарищеский матч

«Минай» — «Металлист» — 2:1

Голы: Колесник, 50 (1:0). Рязанцев, 59 (1:1). Вишневский, 79 (2:1).

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Источник Sport.ua
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