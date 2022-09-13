Утверждена дата матча 1-го тура УПЛ Минай – Львов

Отложенный поединок стартового тура чемпионата Украины-2022/2023 между «Минаем» и «Львовом» состоится 25 сентября. Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Первоначально команды должны были провести встречу 24 сентября, но в УПЛ отложили игру по просьбе львовян, которые тогда еще находились под трансферным баном.

«Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 9 место, имея 4 очка. «Львов» идет 14-м, набрав один балл.

«Минай» в матче 4-го сезона обыграл в Петрово местный «Ингулец» со счетом 2:1, и добился, как известно, первой в истории выездной победы в УПЛ.