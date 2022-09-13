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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 17:31 | Обновлено 13 сентября 2022, 17:33
268
0

Утверждена дата матча 1-го тура УПЛ Минай – Львов

Команды должны были выяснить отношения еще в конце августа

13 сентября 2022, 17:31 | Обновлено 13 сентября 2022, 17:33
268
0
Утверждена дата матча 1-го тура УПЛ Минай – Львов
УПЛ

Отложенный поединок стартового тура чемпионата Украины-2022/2023 между «Минаем» и «Львовом» состоится 25 сентября. Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Первоначально команды должны были провести встречу 24 сентября, но в УПЛ отложили игру по просьбе львовян, которые тогда еще находились под трансферным баном.

«Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 9 место, имея 4 очка. «Львов» идет 14-м, набрав один балл.

«Минай» в матче 4-го сезона обыграл в Петрово местный «Ингулец» со счетом 2:1, и добился, как известно, первой в истории выездной победы в УПЛ.

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Источник УПЛ
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