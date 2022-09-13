Минай одержал первую гостевую победу в элитном дивизионе

«Минай», обыграв «Ингулец» со счетом 2:1, одержал первую победу на чужих полях в элитном дивизионе. Свою премьерную викторию на выезде закарпатцы отпраздновали в 20-м матче. В истории чемпионатов Украины более продолжительные безвыигрышные гостевые серии, начиная с дебюта, имели только «Темп» и «Карпаты». Любопытно, что «Ингулец» первую победу над хозяевами одержал в марте 2021 года в матче с… «Минаем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые гостевые победы клубов УПЛ