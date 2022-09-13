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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 13 сентября 2022, 13:51
234
0

Минай одержал первую гостевую победу в элитном дивизионе

Свою премьерную викторию на чужих полях закарпатцы отпраздновали в 20-м матче

13 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 13 сентября 2022, 13:51
234
0
Минай одержал первую гостевую победу в элитном дивизионе
УПЛ

«Минай», обыграв «Ингулец» со счетом 2:1, одержал первую победу на чужих полях в элитном дивизионе. Свою премьерную викторию на выезде закарпатцы отпраздновали в 20-м матче. В истории чемпионатов Украины более продолжительные безвыигрышные гостевые серии, начиная с дебюта, имели только «Темп» и «Карпаты». Любопытно, что «Ингулец» первую победу над хозяевами одержал в марте 2021 года в матче с… «Минаем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые гостевые победы клубов УПЛ

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

42-й

Темп

01.06.1995

Верес

3:0

32-й

Карпаты

30.10.1993

Кремень

2:1

20-й

Минай

12.09.2022

Ингулец

2:1

19-й

Прикарпатье

02.04.1995

Верес

1:0

16-й

Николаев

28.10.1994

Волынь

1:0

14-й

Мариуполь

12.06.1998

Ворскла

2:0

13-й

Львов

02.05.2009

Харьков

3:2

9-й

Нива В

21.05.1992

Темп

1:0

9-й

Одесса

17.06.1992

Металлист

2:0

9-й

Сталь А

07.04.2001

Металлург З

3:2

9-й

Ингулец

13.03.2021

Минай

1:0
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Источник Sport.ua
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