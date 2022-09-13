Минай одержал первую гостевую победу в элитном дивизионе
Свою премьерную викторию на чужих полях закарпатцы отпраздновали в 20-м матче
«Минай», обыграв «Ингулец» со счетом 2:1, одержал первую победу на чужих полях в элитном дивизионе. Свою премьерную викторию на выезде закарпатцы отпраздновали в 20-м матче. В истории чемпионатов Украины более продолжительные безвыигрышные гостевые серии, начиная с дебюта, имели только «Темп» и «Карпаты». Любопытно, что «Ингулец» первую победу над хозяевами одержал в марте 2021 года в матче с… «Минаем».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые гостевые победы клубов УПЛ
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42-й
|
Темп
|
01.06.1995
|
Верес
|
3:0
|
32-й
|
Карпаты
|
30.10.1993
|
Кремень
|
2:1
|
20-й
|
Минай
|
12.09.2022
|
Ингулец
|
2:1
|
19-й
|
Прикарпатье
|
02.04.1995
|
Верес
|
1:0
|
16-й
|
Николаев
|
28.10.1994
|
Волынь
|
1:0
|
14-й
|
Мариуполь
|
12.06.1998
|
Ворскла
|
2:0
|
13-й
|
Львов
|
02.05.2009
|
Харьков
|
3:2
|
9-й
|
Нива В
|
21.05.1992
|
Темп
|
1:0
|
9-й
|
Одесса
|
17.06.1992
|
Металлист
|
2:0
|
9-й
|
Сталь А
|
07.04.2001
|
Металлург З
|
3:2
|
9-й
|
Ингулец
|
13.03.2021
|
Минай
|
1:0
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