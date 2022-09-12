Разрушители неудачных серий. Минай в меньшинстве переиграл Ингулец

Календарь четвертого тура украинской Премьер-лиги оказался достаточно интересным из-за того факта, что на понедельник были вынесены матчи сразу трех коллективов, которые до этого еще не одерживали побед в новом сезоне. Пара из них, петровский «Ингулец» и закарпатский «Минай», встретились на поле команды Сергея Лавриненко, где до этого «козаки» в последний раз играли еще в региональном дербе против «Александрии» образца первого тура (1:2).

Турнирный путь закарпатского «Миная» был несколько короче в плане количества сыгранных матчей, потому что коллектив Владимира Шарана пропустил встречу первого тура против «Львова», по итогу чего не смог войти в надлежащие игровые кондиции перед матчами против «Александрии» (1:2) и «Колоса» (1:1), во время которых также имел довольно неплохие шансы рассчитывать на более приемлемый результат.

В первой половине игры гости неожиданно комфортно чувствовали себя на чужой половине поля, тогда как хозяева не торопились порадовать публику, которой удалось забраться на забор вокруг местной арены. Футболисты Шарана выглядели более свежими и свободными в построении собственных атак, поэтому не удивительно, что им в итоге улыбнулась удача, когда на 18 минуте навес Хахлева с левого фланга уверенным ударом головой из центра штрафной завершил Твердохлеб.

Отсутствие идей относительно того, как приобщать центрального нападающего Сергея Ситало к розыгрышам мяча, существенно уменьшало возможности «Ингульца» на чужой половине поля. В основном, хозяева вообще не доводили дело до заключительной трети собственных атак, так что соперники чувствовали себя в относительной безопасности вплоть до перерыва.

После непродолжительной паузы команды вернулись на поле в несколько обновленных составах, потому что Сергей Лавриненко решил добавить скорости в атаке за счет Козака и Близниченко, однако подавляющую часть оставшегося игрового времени его футболисты упорно не справлялись с передачами на чужой половине. При таком футболе надежды «козаков» на итоговый успех не имели смысла, и тем более ситуация для них усложнилась, когда Хахлев в завершение полного часа игрового времени замкнул подачу Гончара с правого фланга выстрелом слету.

Уже тогда было понятно, что гости настойчиво продвигаются в сторону своей первой гостевой победы за время выступлений в «элитном» дивизионе, а также прерыванию безумных серий без побед. Но голкипер «Миная» Александр Бандура решил добавить немного интриги в последние минуты противостояния, когда руками сыграл за пределами штрафной в борьбе против Козака.

Красная карточка для вратаря была вполне справедливой, а с заработанного штрафного игрок «Ингульца» пробил юного Александра Кемкина, который даже не успел разогреться. Правда, там имело место попадание в спину Марусича, который мог находиться в офсайде за стенкой, но VAR на матче не было. Хозяева после этого помчались вырывать ничью, однако с одним выстрелом в створ ворот за весь матч и отсутствием инициативы в атаке для них это была бы несправедливая добыча.

Первыми выходными после осенней международной паузы, петровский «Ингулец» дома будет противостоять полтавской Ворскле, а закарпатский «Минай» на своем поле будет принимать киевское «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Ингулец» – «Минай» - 1:2

Козак, 90+1 – Твердохлиб, 18, Хахлев, 60

Клименко, 43, В. Близниченко, 90+3 – Трубочкин, 77

Бандура, 89 (грубый фол)

«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Ченбай, Поспелов, Нагиев – Кучеренко – Запорожец, Коробенко (Козак, 46), Клименко (В. Близниченко, 46), Одарюк (Марусич, 66) – Ситало.

«Минай»: Бандура – Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлиб, Хахлев (Кемкин, 90), Воробчак (Рогозинский, 79) – Вишневский (Колесник, 69).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).

Удары (в створ): 3 (1) – 2 (1)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 4 – 2.

ИНГУЛЕЦ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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