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Чемпионат Украины
Ингулец
12.09.2022 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 20:58 |
132
0

Ингулец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кто-то может одержать первую победу в новом сезоне

11 сентября 2022, 20:58 |
132
0
Ингулец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 12 сентября, в заключительном матче 4-го тура «Ингулец» будет принимать «Минай». Соперники побед в текущем чемпионате еще не праздновали и у кого-то есть возможность стереть нолик в колонке побед турнирной таблицы.

Ингулец

Игроки «Ингульца» с начала чемпионата в каждой игре забивали по одному голу, но свои ворота «сухими» сохранить в каждом поединке не удавалось. В общей сложности пропускной сериал «Ингульца» в УПЛ длится 8 игр – 10 голов. Перед началом нынешнего чемпионата состав команд из Петрово существенно обновился, в том числе и на позициях вратарей. В стартовой игре принимал участие Даниил Кучер, который, кстати, в прошлом сезоне выступал именно за «Минай», а затем на последнем рубеже действовал перешедший из «Черноморца» Алексей Паламарчук.

Для главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко это будет 50-й матч во главе разных клубов УПЛ. Юбилейный, 50-й, матч в чемпионатах может провести один из подопечных Лавриненко – Александр Козак, а его партнер по команде Артем Ситало может забить 20-й гол.

Минай

С начала нынешнего чемпионата «Минай», как и «Ингулец», в каждой игре как забивает голы, так и пропускает. Закарпатский клуб отправится в Петрово с клубным антирекордом. «Минай» в чемпионатах не побеждает на протяжении 19 игр: 8 ничьих и 11 поражений. А на полях соперников закарпатцы еще ни разу (!)в УПЛ не праздновали виктории – в 23 матчах: 6 ничьих и 17 поражений. Так что, подопечные Владимира Шарана могут наконец-то прервать эти печальные свои сериалы.

Статистика встреч

Ранее «Ингулец» и «Минай» провели всего три игры в УПЛ и закарпатцы ни разу не побеждали – две ничьи и поражение. В последний раз «Ингулец» принимал «Минай» 3 октября 2020 года и тогда была зафиксирована ничья 1:1. Гости усилиями Анатолия Нуриева открыли счет, но еще в первом тайме хозяева после удара Ники Ситчинавы его сравняли.

Фемида

Арбитром матча назначена Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), которая провела только 4 игры в УПЛ. Ранее «Ингулец» при Романюк провел одну игру в чемпионатах, победив в гостях «Львов». «Минай» же при этой представительнице судейского корпуса также провел один матч, уступив на своем поле «Мариуполю».

Прогноз на на противостояние

Оба соперника постараются наконец прервать свои безвыигрышные сериалы в новом чемпионате. Вместе с тем, «Минаю» тяжело даются гостевые матчи, где он еще ни разу не побеждалт. Нашим прогнозом будет победа «Ингульца» с минимальным преимуществом.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Павлов, Нагиев, Сакив, Кучеренко, Запорожец, В. Близниченко, Клименко, Козак, Коробенко.

«Минай»: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак, Кулиев, Вишневский.

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12 сентября, понедельник

«Ингулец» – «Минай»
Петрово. Стадион «Ингулец». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ИНГУЛЕЦ – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Минай Ингулец - Минай прогнозы
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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