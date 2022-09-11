В понедельник, 12 сентября, в заключительном матче 4-го тура «Ингулец» будет принимать «Минай». Соперники побед в текущем чемпионате еще не праздновали и у кого-то есть возможность стереть нолик в колонке побед турнирной таблицы.

Ингулец

Игроки «Ингульца» с начала чемпионата в каждой игре забивали по одному голу, но свои ворота «сухими» сохранить в каждом поединке не удавалось. В общей сложности пропускной сериал «Ингульца» в УПЛ длится 8 игр – 10 голов. Перед началом нынешнего чемпионата состав команд из Петрово существенно обновился, в том числе и на позициях вратарей. В стартовой игре принимал участие Даниил Кучер, который, кстати, в прошлом сезоне выступал именно за «Минай», а затем на последнем рубеже действовал перешедший из «Черноморца» Алексей Паламарчук.

Для главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко это будет 50-й матч во главе разных клубов УПЛ. Юбилейный, 50-й, матч в чемпионатах может провести один из подопечных Лавриненко – Александр Козак, а его партнер по команде Артем Ситало может забить 20-й гол.

Минай

С начала нынешнего чемпионата «Минай», как и «Ингулец», в каждой игре как забивает голы, так и пропускает. Закарпатский клуб отправится в Петрово с клубным антирекордом. «Минай» в чемпионатах не побеждает на протяжении 19 игр: 8 ничьих и 11 поражений. А на полях соперников закарпатцы еще ни разу (!)в УПЛ не праздновали виктории – в 23 матчах: 6 ничьих и 17 поражений. Так что, подопечные Владимира Шарана могут наконец-то прервать эти печальные свои сериалы.

Статистика встреч

Ранее «Ингулец» и «Минай» провели всего три игры в УПЛ и закарпатцы ни разу не побеждали – две ничьи и поражение. В последний раз «Ингулец» принимал «Минай» 3 октября 2020 года и тогда была зафиксирована ничья 1:1. Гости усилиями Анатолия Нуриева открыли счет, но еще в первом тайме хозяева после удара Ники Ситчинавы его сравняли.

Фемида

Арбитром матча назначена Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), которая провела только 4 игры в УПЛ. Ранее «Ингулец» при Романюк провел одну игру в чемпионатах, победив в гостях «Львов». «Минай» же при этой представительнице судейского корпуса также провел один матч, уступив на своем поле «Мариуполю».

Прогноз на на противостояние

Оба соперника постараются наконец прервать свои безвыигрышные сериалы в новом чемпионате. Вместе с тем, «Минаю» тяжело даются гостевые матчи, где он еще ни разу не побеждалт. Нашим прогнозом будет победа «Ингульца» с минимальным преимуществом.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Павлов, Нагиев, Сакив, Кучеренко, Запорожец, В. Близниченко, Клименко, Козак, Коробенко.

«Минай»: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак, Кулиев, Вишневский.

12 сентября, понедельник