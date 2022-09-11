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Чемпионат Украины
Ингулец
12.09.2022 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 20:07 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:08
207
0

Ингулец – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

11 сентября 2022, 20:07 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:08
207
0
Ингулец – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В понедельник, 12-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 15:00.

Серии без побед рано или поздно должны завершаться, если, конечно, проводящие их команды не хотят испытать серьезные проблемы в конце сезона. Футболисты Сергея Лавриненко и Владимира Шарана все время проходили вблизи от успешных результатов, однако в последний момент удача от них отворачивалась. Противостояние, которое стало принципиальным еще во время участия этих команд в Первой лиге, вновь готово порадовать болельщиков неуступчивым футболом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Минай». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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