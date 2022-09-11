Ингулец – Минай. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 12-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 15:00.
Серии без побед рано или поздно должны завершаться, если, конечно, проводящие их команды не хотят испытать серьезные проблемы в конце сезона. Футболисты Сергея Лавриненко и Владимира Шарана все время проходили вблизи от успешных результатов, однако в последний момент удача от них отворачивалась. Противостояние, которое стало принципиальным еще во время участия этих команд в Первой лиге, вновь готово порадовать болельщиков неуступчивым футболом.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Минай». За ходом матча можно следить по этой ссылке.
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