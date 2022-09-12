Ингулец – Минай – 1:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своем поле уступил «Минаю» со счетом 1:2.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Ингулец» – «Минай» – 1:2
Козак, 90+1 – Твердохлиб, 18, Хахлев, 60
Клименко, 43, В. Близниченко, 90+3 – Трубочкин, 77
Бандура, 89 (грубый фол)
«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Ченбай, Поспелов, Нагиев – Кучеренко – Запорожец, Коробенко (Козак, 46), Клименко (В. Близниченко, 46), Одарюк (Марусич, 66) – Ситало.
«Минай»: Бандура – Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлиб, Хахлев (Кемкин, 90), Воробчак (Рогозинский, 79) – Вишневский (Колесник, 69).
События матча
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