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Чемпионат Украины
Ингулец
12.09.2022, FT 1 : 2
Минай
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Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 17:46 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:09
613
0

Ингулец – Минай – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ

12 сентября 2022, 17:46 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:09
613
0
Ингулец – Минай – 1:2. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своем поле уступил «Минаю» со счетом 1:2.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Ингулец» – «Минай» – 1:2

Козак, 90+1 – Твердохлиб, 18, Хахлев, 60

Клименко, 43, В. Близниченко, 90+3 – Трубочкин, 77

Бандура, 89 (грубый фол)

«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Ченбай, Поспелов, Нагиев – Кучеренко – Запорожец, Коробенко (Козак, 46), Клименко (В. Близниченко, 46), Одарюк (Марусич, 66) – Ситало.

«Минай»: Бандура – Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлиб, Хахлев (Кемкин, 90), Воробчак (Рогозинский, 79) – Вишневский (Колесник, 69).

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Ингулец).
89’
Игрок команды Минай получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хахлев (Минай).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
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Источник Sport.ua
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