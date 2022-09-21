Владимир ШАРАН: «Львов всегда был неудобным соперником»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал победу 2:1 над «Металлистом» в спарринге и поделился ожиданиями от перенесенного матча первого тура УПЛ против «Львова» (25 сентября):

– Честно говоря, первые дни после выходных были тяжеловаты. Но это нормальное явление. В преддверии матча с харьковчанами у нас было две тренировки серьезных и мы довольны, что провели поединок с хорошей командой. Увидели проблемы, которые у нас есть, были. Но это вопрос тактического характера, будем с ними разбираться.

Главное, что состоялся спарринг и игроки, которые не участвовали в матчах УПЛ, получили возможность проявить себя на прекрасном поле, при хорошей погоде. А паузы в чемпионате всегда нужны, без них нельзя. Это время нам еще нужно, чтобы провести перенесенный матч 1-го тура против «Львова».

– Выходит, что у «Миная» и времени отдохнуть нет…

– Да конечно. Сейчас мы уже готовимся в 5-дневном микроцикле к следующему поединку. Игра против «Львова» очень важна для нас. И для меня лично. Потому что «Львов» всегда был неудобным соперником. Это было и во время моей работы в «Александрии». И для «Миная» тоже. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, что ребята проявят свои лучшие качества. Все покажет матч 25 числа.