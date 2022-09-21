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  4. Владимир ШАРАН: «Львов всегда был неудобным соперником»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 18:37 |
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Владимир ШАРАН: «Львов всегда был неудобным соперником»

Наставник «Миная» - о контрольном поединке против «Металлиста»

21 сентября 2022, 18:37 |
150
0
Владимир ШАРАН: «Львов всегда был неудобным соперником»
ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал победу 2:1 над «Металлистом» в спарринге и поделился ожиданиями от перенесенного матча первого тура УПЛ против «Львова» (25 сентября):

– Честно говоря, первые дни после выходных были тяжеловаты. Но это нормальное явление. В преддверии матча с харьковчанами у нас было две тренировки серьезных и мы довольны, что провели поединок с хорошей командой. Увидели проблемы, которые у нас есть, были. Но это вопрос тактического характера, будем с ними разбираться.

Главное, что состоялся спарринг и игроки, которые не участвовали в матчах УПЛ, получили возможность проявить себя на прекрасном поле, при хорошей погоде. А паузы в чемпионате всегда нужны, без них нельзя. Это время нам еще нужно, чтобы провести перенесенный матч 1-го тура против «Львова».

– Выходит, что у «Миная» и времени отдохнуть нет…
– Да конечно. Сейчас мы уже готовимся в 5-дневном микроцикле к следующему поединку. Игра против «Львова» очень важна для нас. И для меня лично. Потому что «Львов» всегда был неудобным соперником. Это было и во время моей работы в «Александрии». И для «Миная» тоже. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, что ребята проявят свои лучшие качества. Все покажет матч 25 числа.

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Владимир Шаран Минай Металлист Харьков Львов контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Минай
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