ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал хавбека Прикарпатья

Новичок украинской Премьер-лиги «Кривбасс» официально объявил о подписании очередного игрока.

Новобранцем команды Юрия Вернидуба стал 21-летний полузащитник Владислав Семотюк. Стороны подписал соглашение, рассчитанное на 2 года.

В прошлом сезоне Семотюк играл в Первой лиге за «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. На счету Владислава 19 матчей и 1 гол.