Украина. Премьер лига25 июля 2022, 11:50 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал хавбека Прикарпатья
Владислав Семотюк подписал двухлетний контракт с клубом из Кривого Рога
25 июля 2022, 11:50 |
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Новичок украинской Премьер-лиги «Кривбасс» официально объявил о подписании очередного игрока.
Новобранцем команды Юрия Вернидуба стал 21-летний полузащитник Владислав Семотюк. Стороны подписал соглашение, рассчитанное на 2 года.
В прошлом сезоне Семотюк играл в Первой лиге за «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. На счету Владислава 19 матчей и 1 гол.
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