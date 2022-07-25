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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал хавбека Прикарпатья
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 11:50 |
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал хавбека Прикарпатья

Владислав Семотюк подписал двухлетний контракт с клубом из Кривого Рога

25 июля 2022, 11:50 |
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал хавбека Прикарпатья
ФК Кривбасс

Новичок украинской Премьер-лиги «Кривбасс» официально объявил о подписании очередного игрока.

Новобранцем команды Юрия Вернидуба стал 21-летний полузащитник Владислав Семотюк. Стороны подписал соглашение, рассчитанное на 2 года.

В прошлом сезоне Семотюк играл в Первой лиге за «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. На счету Владислава 19 матчей и 1 гол.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Владислав Семотюк
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Источник ФК Кривбасс
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