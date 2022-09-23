ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника
В команде Александра Кучера будет играть Габриэль Гомес Феррейра
Пресс-служба «Днепра-1» сообщила о переходе 23-летнего бразильского игрока центра обороны Габриэля Гомеса Феррейры. Он взят в аренду с правом выкупа.
В рядах днепрян Гомес будет играть под 99-м номером.
Габриэль Гомес ранее выступал за команды низших лиг чемпионата Бразилии – «Интер де Минас» (Серия D), «Америка Минейро» (чемпионат штата, до ибля 2022 года) и «Гремио Эспортиво» (Серия С, 2 матча в августе этого года).
«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 3 место, имея 9 очка после 3 игр. Команда также выступает в группе Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» возобновил тренировки после нескольких дней отдыха.
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