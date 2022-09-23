ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника

Пресс-служба «Днепра-1» сообщила о переходе 23-летнего бразильского игрока центра обороны Габриэля Гомеса Феррейры. Он взят в аренду с правом выкупа.

В рядах днепрян Гомес будет играть под 99-м номером.

Габриэль Гомес ранее выступал за команды низших лиг чемпионата Бразилии – «Интер де Минас» (Серия D), «Америка Минейро» (чемпионат штата, до ибля 2022 года) и «Гремио Эспортиво» (Серия С, 2 матча в августе этого года).

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 3 место, имея 9 очка после 3 игр. Команда также выступает в группе Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» возобновил тренировки после нескольких дней отдыха.