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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:32
346
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника

В команде Александра Кучера будет играть Габриэль Гомес Феррейра

23 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:32
346
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника
СК Днепр-1

Пресс-служба «Днепра-1» сообщила о переходе 23-летнего бразильского игрока центра обороны Габриэля Гомеса Феррейры. Он взят в аренду с правом выкупа.

В рядах днепрян Гомес будет играть под 99-м номером.

Габриэль Гомес ранее выступал за команды низших лиг чемпионата Бразилии – «Интер де Минас» (Серия D), «Америка Минейро» (чемпионат штата, до ибля 2022 года) и «Гремио Эспортиво» (Серия С, 2 матча в августе этого года).

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 3 место, имея 9 очка после 3 игр. Команда также выступает в группе Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» возобновил тренировки после нескольких дней отдыха.

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Источник СК Днепр-1
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