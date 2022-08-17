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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 11:35 | Обновлено 17 августа 2022, 12:13
491
0

ОФИЦИАЛЬНО. Основной защитник Львова усилил Кривбасс

Владимир Якимец сменил клубную прописку

17 августа 2022, 11:35 | Обновлено 17 августа 2022, 12:13
491
0
ОФИЦИАЛЬНО. Основной защитник Львова усилил Кривбасс
ПФК Львов. Владимир Якимец

Футбольный клуб «Львов» на официальном сайте объявил об уходе основного защитника Владимира Якимца.

24-летний левый защитник продолжит карьеру в «Кривбассе», который пополнил состав участников УПЛ по итогам прошлого сезона.

Якимец присоединился к «Львову» в сезоне 2020/21. С этого времени 24-летний футболист провел в составе «сине-золотых львов» 35 матчей и записал в свой актив один гол.

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Источник ФК Львов
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