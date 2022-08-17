ОФИЦИАЛЬНО. Основной защитник Львова усилил Кривбасс

Футбольный клуб «Львов» на официальном сайте объявил об уходе основного защитника Владимира Якимца.

24-летний левый защитник продолжит карьеру в «Кривбассе», который пополнил состав участников УПЛ по итогам прошлого сезона.

Якимец присоединился к «Львову» в сезоне 2020/21. С этого времени 24-летний футболист провел в составе «сине-золотых львов» 35 матчей и записал в свой актив один гол.