Украина. Премьер лига17 августа 2022, 11:35 | Обновлено 17 августа 2022, 12:13
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ОФИЦИАЛЬНО. Основной защитник Львова усилил Кривбасс
Владимир Якимец сменил клубную прописку
17 августа 2022, 11:35 | Обновлено 17 августа 2022, 12:13
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Футбольный клуб «Львов» на официальном сайте объявил об уходе основного защитника Владимира Якимца.
24-летний левый защитник продолжит карьеру в «Кривбассе», который пополнил состав участников УПЛ по итогам прошлого сезона.
Якимец присоединился к «Львову» в сезоне 2020/21. С этого времени 24-летний футболист провел в составе «сине-золотых львов» 35 матчей и записал в свой актив один гол.
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