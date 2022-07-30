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Украина. Первая лига
30 июля 2022, 17:09 |
622
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о подписании двух футболистов

Игорь Дуць и Олег Лень стали игроками львовского клуба

30 июля 2022, 17:09 |
622
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о подписании двух футболистов
ФК Карпаты Львов. Игорь Дуць и Олег Лень

Львовские «Карпаты» усилились еще двумя новичками. Теперь «зелено-белые» цвета будут защищать два защитника: Игорь Дуць и Олег Лень.

Дуц – воспитанник академии ФК «Львов» и донецкого «Шахтера». Последним клубом Игоря был казахский «Окжетпес». Игорь будет играть под 3-м номером.

Лень – воспитанник футбольного клуба «Рава» и львовских «Карпат». До недавнего времени выступал за «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Олег будет играть под 28-м номером.

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Источник ФК Карпаты Львов
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