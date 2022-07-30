ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о подписании двух футболистов

Львовские «Карпаты» усилились еще двумя новичками. Теперь «зелено-белые» цвета будут защищать два защитника: Игорь Дуць и Олег Лень.

Дуц – воспитанник академии ФК «Львов» и донецкого «Шахтера». Последним клубом Игоря был казахский «Окжетпес». Игорь будет играть под 3-м номером.

Лень – воспитанник футбольного клуба «Рава» и львовских «Карпат». До недавнего времени выступал за «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Олег будет играть под 28-м номером.