Украина. Первая лига30 июля 2022, 17:09 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о подписании двух футболистов
Игорь Дуць и Олег Лень стали игроками львовского клуба
30 июля 2022, 17:09 |
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Львовские «Карпаты» усилились еще двумя новичками. Теперь «зелено-белые» цвета будут защищать два защитника: Игорь Дуць и Олег Лень.
Дуц – воспитанник академии ФК «Львов» и донецкого «Шахтера». Последним клубом Игоря был казахский «Окжетпес». Игорь будет играть под 3-м номером.
Лень – воспитанник футбольного клуба «Рава» и львовских «Карпат». До недавнего времени выступал за «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Олег будет играть под 28-м номером.
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