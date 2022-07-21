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  4. Хавбек Ингульца перейдет во Львов
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 10:21 | Обновлено 21 июля 2022, 10:41
93
0

Хавбек Ингульца перейдет во Львов

Михаил Шишка сменит клубную прописку

21 июля 2022, 10:21 | Обновлено 21 июля 2022, 10:41
93
0
Хавбек Ингульца перейдет во Львов
Footboom. Михаил Шишка

ПФК «Львов» может усилиться игроком «Ингульца» Михаилом Шишкой. Полузащитник уже находится на собрании с новой командой и, с большой вероятностью, подпишет с львовянами полноценный контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне Шишка провел 14 матчей, результативными действиями не отмечался.

За свою карьеру 28-летний игрок успел поиграть в молодежках «Шахтера» и «Карпат», литовских «Таркаю» и «Ритеряю», киевской «Оболони», «Динамо» Тбилиси и «Самтредии».

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Источник Footboom
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