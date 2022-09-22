Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок Зари Луганск
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 19:51 | Обновлено 22 сентября 2022, 20:20
1922
0

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок Зари Луганск

Опытный полузащитник вернулся в Украину

22 сентября 2022, 19:51 | Обновлено 22 сентября 2022, 20:20
1922
0
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок Зари Луганск
ФК ПАОК

Луганская «Заря» сообщила о подписании контракта с 31-летним Евгением Шаховым. Детали заключенного соглашения с игроком не сообщаются.

Последним клубом Шахова до перехода в «Зарю» был греческий АЕК. Ранее Евгений среди прочего играл за киевский «Арсенал» и «Днепр», а также итальянский клуб «Лечче» и греческий ПАОК.

Евгений Шахов – чемпион Европы среди юношей в составе сборной Украины (2009). В составе «Днепра» он играл в финале Лиги Европы сезона-2014/2015. Вместе с ПАОКом украинец три раза побеждал в Кубке Греции и дважды становился вице-чемпионом страны.

Напомним, накануне, 21 сентября, «Заря» разошлась миром 1:1 с «Александрией» в контрольном спарринге.

По теме:
Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Турецкий журналист: «Решение о переходе в Динамо остается за Дурсуном»
Евгений Шахов Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ АЕК Афины свободный агент
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Футбол | 22 сентября 2022, 14:24 27
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко

Теперь украинский тренер может искать себе новое место работы

Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Футбол | 22 сентября 2022, 16:05 3
Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Динамо дозаявило на сезон двух игроков

В заявку включены Владислав Кулач и Бенито

Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.09.2022, 00:03
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии
Футбол | 22.09.2022, 19:37
Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии
Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Футбол | 21.09.2022, 23:43
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
20.09.2022, 20:55 7
Футбол
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
21.09.2022, 11:27 14
Футбол
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
22.09.2022, 12:55
Бокс
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
22.09.2022, 00:15 25
Война
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
20.09.2022, 23:35
Бокс
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
20.09.2022, 21:10
Теннис
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 14
Футбол
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
22.09.2022, 11:40 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности