ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок Зари Луганск

Луганская «Заря» сообщила о подписании контракта с 31-летним Евгением Шаховым. Детали заключенного соглашения с игроком не сообщаются.

Последним клубом Шахова до перехода в «Зарю» был греческий АЕК. Ранее Евгений среди прочего играл за киевский «Арсенал» и «Днепр», а также итальянский клуб «Лечче» и греческий ПАОК.

Евгений Шахов – чемпион Европы среди юношей в составе сборной Украины (2009). В составе «Днепра» он играл в финале Лиги Европы сезона-2014/2015. Вместе с ПАОКом украинец три раза побеждал в Кубке Греции и дважды становился вице-чемпионом страны.

Напомним, накануне, 21 сентября, «Заря» разошлась миром 1:1 с «Александрией» в контрольном спарринге.