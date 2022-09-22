ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок Зари Луганск
Опытный полузащитник вернулся в Украину
Луганская «Заря» сообщила о подписании контракта с 31-летним Евгением Шаховым. Детали заключенного соглашения с игроком не сообщаются.
Последним клубом Шахова до перехода в «Зарю» был греческий АЕК. Ранее Евгений среди прочего играл за киевский «Арсенал» и «Днепр», а также итальянский клуб «Лечче» и греческий ПАОК.
Евгений Шахов – чемпион Европы среди юношей в составе сборной Украины (2009). В составе «Днепра» он играл в финале Лиги Европы сезона-2014/2015. Вместе с ПАОКом украинец три раза побеждал в Кубке Греции и дважды становился вице-чемпионом страны.
Напомним, накануне, 21 сентября, «Заря» разошлась миром 1:1 с «Александрией» в контрольном спарринге.
Євген Шахов – гравець «Зорі»!https://t.co/3PkpearvWK pic.twitter.com/s3J1MWhsm0— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 22, 2022
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