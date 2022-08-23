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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 08:16 |
301
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух разорвал контракт с Карасюком

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

23 августа 2022, 08:16 |
301
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух разорвал контракт с Карасюком
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» разорвал контракт с 31-летним полузащитником Романом Карасюком.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Карасюк стал свободным агентом.

Роман присоединился к «желто-черным» в начале 2021 года. За это время опорник сыграл в 25 матчах и отдал 2 результативные передачи.

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Источник ФК Рух Львов
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