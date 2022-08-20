ФОТО. Рух представил новую игровую форму

В сезоне 2022/23 львовский «Рух» будет играть в двух новых комплектах формы, которая символизирует Львов и Украину.

В текстуре ткани футболки сразу можно заметить контуры стены, символизирующей львовские стены.

Выразительным элементом на игровой футболке являются когти на груди футболиста, образующие эмблему футбольного клуба «Рух».

На фоне когтей в нижней части футболки запечатлен лев, символизирующий собой Львов.