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Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 11:55 |
200
0

ФОТО. Рух представил новую игровую форму

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20 августа 2022, 11:55 |
200
0
ФОТО. Рух представил новую игровую форму
ФК Рух Львов

В сезоне 2022/23 львовский «Рух» будет играть в двух новых комплектах формы, которая символизирует Львов и Украину.

В текстуре ткани футболки сразу можно заметить контуры стены, символизирующей львовские стены.

Выразительным элементом на игровой футболке являются когти на груди футболиста, образующие эмблему футбольного клуба «Рух».

На фоне когтей в нижней части футболки запечатлен лев, символизирующий собой Львов.

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Источник ФК Рух Львов
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