Украина. Премьер лига20 августа 2022, 11:55 |
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ФОТО. Рух представил новую игровую форму
Технический партнер – итальянская компания Macron
20 августа 2022, 11:55 |
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В сезоне 2022/23 львовский «Рух» будет играть в двух новых комплектах формы, которая символизирует Львов и Украину.
В текстуре ткани футболки сразу можно заметить контуры стены, символизирующей львовские стены.
Выразительным элементом на игровой футболке являются когти на груди футболиста, образующие эмблему футбольного клуба «Рух».
На фоне когтей в нижней части футболки запечатлен лев, символизирующий собой Львов.
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