ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал Коркишко, Бабенко и Кныша
Также клуб продлил контракты с защитниками Владимиром Шопиным и Виталием Федоривым
Харьковский «Металлист» на своем официальном сайте объявил о подписании трех украинских футболистов.
Подписи под контрактами с новичком чемпионата УПЛ поставили Руслан Бабенко, Дмитрий Коркишко и Даниил Кныш, сообщил вице-президент клуба Евгений Красников.
Дмитрий Коркишко является воспитанником киевского «Динамо» и имеет немалый опыт выступлений в УПЛ. Предыдущим клубом Дмитрия был казахский «Актобе». Амплуа футболиста – левый вингер. Дмитрий подписал контракт на год.
Даниил Кныш – также воспитанник столичного «Динамо». Дебютировал на уровне УПЛ в 2017 году в составе «Стали» (Каменское). В «Металлист» Даниил перешел из «Миная», где был футболистом основы. Играет на позиции правого вингера. Продолжительность контракта – два года.
Руслан Бабенко первые шаги в профессиональной карьере делал в «Днепре». Имеет опыт выступлений за луганскую Зорю, одесский Черноморец, донецкий Олимпик, а предыдущим его клубом было житомирское «Полесье». Руслан Бабенко – центральный полузащитник. С «Металлистом» подписал контракт на один год.
Кроме того, «Металлист» достиг договоренности о годовом продлении контрактов с защитниками Владимиром Шопиным и Виталием Федоривым.
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