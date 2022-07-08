ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал Коркишко, Бабенко и Кныша

Харьковский «Металлист» на своем официальном сайте объявил о подписании трех украинских футболистов.

Подписи под контрактами с новичком чемпионата УПЛ поставили Руслан Бабенко, Дмитрий Коркишко и Даниил Кныш, сообщил вице-президент клуба Евгений Красников.

Дмитрий Коркишко является воспитанником киевского «Динамо» и имеет немалый опыт выступлений в УПЛ. Предыдущим клубом Дмитрия был казахский «Актобе». Амплуа футболиста – левый вингер. Дмитрий подписал контракт на год.

Даниил Кныш – также воспитанник столичного «Динамо». Дебютировал на уровне УПЛ в 2017 году в составе «Стали» (Каменское). В «Металлист» Даниил перешел из «Миная», где был футболистом основы. Играет на позиции правого вингера. Продолжительность контракта – два года.

Руслан Бабенко первые шаги в профессиональной карьере делал в «Днепре». Имеет опыт выступлений за луганскую Зорю, одесский Черноморец, донецкий Олимпик, а предыдущим его клубом было житомирское «Полесье». Руслан Бабенко – центральный полузащитник. С «Металлистом» подписал контракт на один год.

Кроме того, «Металлист» достиг договоренности о годовом продлении контрактов с защитниками Владимиром Шопиным и Виталием Федоривым.