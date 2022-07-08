Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал Коркишко, Бабенко и Кныша
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 18:13 | Обновлено 08 июля 2022, 18:15
57
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал Коркишко, Бабенко и Кныша

Также клуб продлил контракты с защитниками Владимиром Шопиным и Виталием Федоривым

08 июля 2022, 18:13 | Обновлено 08 июля 2022, 18:15
57
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал Коркишко, Бабенко и Кныша
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» на своем официальном сайте объявил о подписании трех украинских футболистов.

Подписи под контрактами с новичком чемпионата УПЛ поставили Руслан Бабенко, Дмитрий Коркишко и Даниил Кныш, сообщил вице-президент клуба Евгений Красников.

Дмитрий Коркишко является воспитанником киевского «Динамо» и имеет немалый опыт выступлений в УПЛ. Предыдущим клубом Дмитрия был казахский «Актобе». Амплуа футболиста – левый вингер. Дмитрий подписал контракт на год.

Даниил Кныш – также воспитанник столичного «Динамо». Дебютировал на уровне УПЛ в 2017 году в составе «Стали» (Каменское). В «Металлист» Даниил перешел из «Миная», где был футболистом основы. Играет на позиции правого вингера. Продолжительность контракта – два года.

Руслан Бабенко первые шаги в профессиональной карьере делал в «Днепре». Имеет опыт выступлений за луганскую Зорю, одесский Черноморец, донецкий Олимпик, а предыдущим его клубом было житомирское «Полесье». Руслан Бабенко – центральный полузащитник. С «Металлистом» подписал контракт на один год.

Кроме того, «Металлист» достиг договоренности о годовом продлении контрактов с защитниками Владимиром Шопиным и Виталием Федоривым.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение. Денис Олейник – игрок Ворсклы
Ингулец может подписать Марусича
У Фулхэма снова проблемы с трансфером Соломона из Шахтера
трансферы трансферы УПЛ Металлист Харьков Дмитрий Коркишко Руслан Бабенко Даниил Кныш Виталий Федорив Владимир Шопин продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений КРАСНИКОВ: «Не будем забирать в Днепр половину состава Металлиста»
Футбол | 08 июля 2022, 08:07 5
Евгений КРАСНИКОВ: «Не будем забирать в Днепр половину состава Металлиста»
Евгений КРАСНИКОВ: «Не будем забирать в Днепр половину состава Металлиста»

Только 2-3 игроков

СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине
Футбол | 08 июля 2022, 15:34 0
СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине
СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине

Бразилец станет игроком флорентийского клуба в ближайшие дни

ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
Теннис | 07.07.2022, 21:21
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
Баскетбол | 07.07.2022, 20:59
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
Проигранный бой чемпионам. Сборная Украины одно очко уступила Испании
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Футбол | 08.07.2022, 08:55
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
07.07.2022, 18:05 1
Футбол
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
07.07.2022, 13:24 5
Футбол
Украина – Испания. Финишный бой за турнирные позиции
Украина – Испания. Финишный бой за турнирные позиции
07.07.2022, 15:34
Баскетбол
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
07.07.2022, 19:19 2
Теннис
Баскетбол. Как выглядит турнирная таблица 2-го раунда для сборной Украины
Баскетбол. Как выглядит турнирная таблица 2-го раунда для сборной Украины
07.07.2022, 21:23
Баскетбол
Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой
Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой
06.07.2022, 17:17 1
Футбол
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
06.07.2022, 21:00 3
Футбол
МИХАЙЛЮК: «Номер Леброна у меня остался. Спрошу его, хочет ли он помочь»
МИХАЙЛЮК: «Номер Леброна у меня остался. Спрошу его, хочет ли он помочь»
07.07.2022, 13:09
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем