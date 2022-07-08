Евгений КРАСНИКОВ: «Кучера заменит Призетко. Это согласовано с Ярославским»

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников сообщил, что Александр Призетко может заменить Александра Кучера на посту главного тренера.

«Не думаю, что до конца недели, мы закроем все вопросы. Либо мы останемся в Металлисте, либо мы перейдем в Днепр-1, а в Металлисте будет новый спортивный директор, с которым я уже переговорил. Профессиональный парень. Не хочу пока называть фамилию.

А если уйдет Кучер, исполнять обязанности главного тренера будет Призетко. Это все согласовано с Ярославским. К нему полное доверие», - сказал Красников.