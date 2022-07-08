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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Кучера заменит Призетко. Это согласовано с Ярославским»
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 15:29 | Обновлено 08 июля 2022, 15:45
132
1

Евгений КРАСНИКОВ: «Кучера заменит Призетко. Это согласовано с Ярославским»

Вице-президент «Металлиста» назвал тренера, который возглавит команду

08 июля 2022, 15:29 | Обновлено 08 июля 2022, 15:45
132
1
Евгений КРАСНИКОВ: «Кучера заменит Призетко. Это согласовано с Ярославским»
ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников сообщил, что Александр Призетко может заменить Александра Кучера на посту главного тренера.

«Не думаю, что до конца недели, мы закроем все вопросы. Либо мы останемся в Металлисте, либо мы перейдем в Днепр-1, а в Металлисте будет новый спортивный директор, с которым я уже переговорил. Профессиональный парень. Не хочу пока называть фамилию.

А если уйдет Кучер, исполнять обязанности главного тренера будет Призетко. Это все согласовано с Ярославским. К нему полное доверие», - сказал Красников.

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Евгений Красников Металлист Харьков Александр Призетко Александр Кучер Александр Ярославский
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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Вячеслав Федак
Для сохранения прописки  пойдёт. При Поизетко М 1925 показывал не плохой футбол.Теперь будет два посредственных клуба из Харькова. А какие были надежды!Грёбаная мокшания!Пекло чекає!
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