Евгений КРАСНИКОВ: «Кучера заменит Призетко. Это согласовано с Ярославским»
Вице-президент «Металлиста» назвал тренера, который возглавит команду
Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников сообщил, что Александр Призетко может заменить Александра Кучера на посту главного тренера.
«Не думаю, что до конца недели, мы закроем все вопросы. Либо мы останемся в Металлисте, либо мы перейдем в Днепр-1, а в Металлисте будет новый спортивный директор, с которым я уже переговорил. Профессиональный парень. Не хочу пока называть фамилию.
А если уйдет Кучер, исполнять обязанности главного тренера будет Призетко. Это все согласовано с Ярославским. К нему полное доверие», - сказал Красников.
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