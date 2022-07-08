Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, что если перейдет на работу в «Днепр-1», то пригласить легионеров будет сверхсложной задачей.

«В этой ситуации я кого-то убеждать или уговаривать точно не буду. Тут человек пусть решает сам. Если я буду говорить, что все хорошо... Вот сегодня ночью в Харьков прилетело 6 ракет. Где гарантия, что они не прилетят в Ужгород или Львов? Гарантий нет, поэтому убеждать кого-то не буду.

Человек сам должен решить, что готов приехать. Беседовать буду со всеми, но гарантий давать не буду с точки зрения безопасности», - сказал Красников.