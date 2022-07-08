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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 01:28 | Обновлено 08 июля 2022, 01:42
51
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»

Функционер признался, получится ли приглашать легионеров в «Днепр-1»

08 июля 2022, 01:28 | Обновлено 08 июля 2022, 01:42
51
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
ФК Металлист. Евгений Красников

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, что если перейдет на работу в «Днепр-1», то пригласить легионеров будет сверхсложной задачей.

«В этой ситуации я кого-то убеждать или уговаривать точно не буду. Тут человек пусть решает сам. Если я буду говорить, что все хорошо... Вот сегодня ночью в Харьков прилетело 6 ракет. Где гарантия, что они не прилетят в Ужгород или Львов? Гарантий нет, поэтому убеждать кого-то не буду.

Человек сам должен решить, что готов приехать. Беседовать буду со всеми, но гарантий давать не буду с точки зрения безопасности», - сказал Красников.

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Евгений Красников Днепр-1 Металлист Харьков российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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