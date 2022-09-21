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  4. Ингулец внес голкипера Пидкивку в заявку на сезон в УПЛ
Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:24
145
1

Ингулец внес голкипера Пидкивку в заявку на сезон в УПЛ

Команда из Кировоградской области укрепила последний рубеж

21 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:24
145
1
Ингулец внес голкипера Пидкивку в заявку на сезон в УПЛ
ФК Карпаты Львов

В заявке коллектива из Петровского района на текущей чемпионат в украинской Премьер-лиге появился 27-летний вратарь Роман Пидкивка. Он будет защищать цвета «Ингульца» под 77-м номером. Официально клуб своего голкипера-новичка еще не представил.

Напомним, последним клубом Пидкивки был «Черноморец» из Одессы. Он его покинул летом 2021 года. Ранее среди прочего Роман играл за львовские «Карпаты» и вызывался в молодежную сборную Украины.

Минувший летом Роман Пидкивка мог стать игроком «Миная» и находился на просмотре в луганской «Заре».

«Ингулец» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 12 место с 2 очками. 1 октября петровцы сыграют с «Ворсклой».

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Источник УПЛ
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