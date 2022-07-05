Экс-вратарь Черноморца может перейти в Минай

На просмотре в «Минае» находится опытный украинский голкипер Роман Пидкивка.

Последним клубом Романа был одесский «Черноморец», который кипер покинул летом 2021 года. Ранее Пидкивка выступал за львовские «Карпаты» и киевский «Арсенал». Также вратарь вызывался в молодежную сборную Украины.

«Минай» уже начал подготовку к новому сезону УПЛ. К коллективу Владимира Шарана присоединится лишь один легионер, который изъявил желание продолжить карьеру в Украине во время военного положения — полузащитник Ловро Грайфонер.

Также закарпатский клуб рассчитывает на опытного форварда Евгения Селезнева. Сам игрок анонсировал переподписание нового контракта с «Минаем».

Ожидается, что новый сезон в украинской Премьер-лиге предварительно стартует 23 августа.