Хавбек Шахтера перешел в португальский Эшторил

19-летний центральный полузащитник «Шахтера» Денис Шостак продолжит карьеру в португальском клубе «Эшторил».

Сообщается, что Шостак будет выступать за резервную команду «канареек» - «Эшторил» U-23.

Другие подробности сделки не афишируются, но по неофициальной информации речь идет об аренде до конца сезона.

Денис Шостак в минувшем сезоне, который не был доигран в УПЛ из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, выступал на правах аренды за «Мариуполь». На счету хавбека 15 матчей за приазовцев, в которых он получил 6 желтых карточек и не отличился голевыми действиями.