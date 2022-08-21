Хавбек Шахтера перешел в португальский Эшторил
В минувшем сезоне Денис Шостак выступал за «Мариуполь»
19-летний центральный полузащитник «Шахтера» Денис Шостак продолжит карьеру в португальском клубе «Эшторил».
Сообщается, что Шостак будет выступать за резервную команду «канареек» - «Эшторил» U-23.
Другие подробности сделки не афишируются, но по неофициальной информации речь идет об аренде до конца сезона.
Денис Шостак в минувшем сезоне, который не был доигран в УПЛ из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, выступал на правах аренды за «Мариуполь». На счету хавбека 15 матчей за приазовцев, в которых он получил 6 желтых карточек и не отличился голевыми действиями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но британец хочет много денег
Один из судей по неведомым причинам увидел в бою победу британца