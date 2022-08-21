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Украина. Премьер лига
21 августа 2022, 16:44 |
83
0

Хавбек Шахтера перешел в португальский Эшторил

В минувшем сезоне Денис Шостак выступал за «Мариуполь»

21 августа 2022, 16:44 |
83
0
Хавбек Шахтера перешел в португальский Эшторил
Instagram. Денис Шостак

19-летний центральный полузащитник «Шахтера» Денис Шостак продолжит карьеру в португальском клубе «Эшторил».

Сообщается, что Шостак будет выступать за резервную команду «канареек» - «Эшторил» U-23.

Другие подробности сделки не афишируются, но по неофициальной информации речь идет об аренде до конца сезона.

Денис Шостак в минувшем сезоне, который не был доигран в УПЛ из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, выступал на правах аренды за «Мариуполь». На счету хавбека 15 матчей за приазовцев, в которых он получил 6 желтых карточек и не отличился голевыми действиями.

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Источник Sport.ua
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