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Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 12:08 | Обновлено 03 августа 2022, 12:11
89
0

Защитник Вереса будет играть за армянский клуб

Жирайр Маргарян продолжит свое выступление за Урарту

03 августа 2022, 12:08 | Обновлено 03 августа 2022, 12:11
89
0
Защитник Вереса будет играть за армянский клуб
ФК Верес. Жирайр Маргарян

Защитник ровенского «Вереса» Жирайр Маргарян будет выступать за армянскую «Урарту» на правах аренды до завершения нового сезона. 

Армянский клуб сообщил, что продолжает аренду Жирайра Маргаряна еще на год, ссылаясь на Приложение 7 Регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов.

Теперь Маргарян официально, по меньшей мере, до 30 июня 2023 года будет выступать за «Урарту».

«Украинский будет вести переговоры, чтобы продать контракт футболиста», – рассказал информационной службе советник президента футбольного клуба «Верес» Сергей Коваль.

Отметим, что после начала российского вторжения и российско-украинской войны футболист покинул расположение красно-черных. Впоследствии, воспользовавшись Приложением 7 Регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов (в котором говорится, что все трудовые договоры иностранных футболистов и тренеров с клубами УАФ будут автоматически приостановлены до конца сезона в Украине (30 июня 2022 года) без необходимости любых) действий со стороны сторон трудового договора), оказался в Урарту, за который и выступал до конца июня этого года.

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Жирайр Маргарян Верес Ровно Урарту трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Верес
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