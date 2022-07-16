Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черкасский ЛНЗ усилился двумя футболистами, которые пришли из Вереса
Украина. Первая лига
16 июля 2022, 05:43 | Обновлено 16 июля 2022, 05:54
206
0

Черкасский ЛНЗ усилился двумя футболистами, которые пришли из Вереса

Игорь Солдат и Никита Полюлях вывели клуб из Ровно в УПЛ

16 июля 2022, 05:43 | Обновлено 16 июля 2022, 05:54
206
0
Черкасский ЛНЗ усилился двумя футболистами, которые пришли из Вереса
ЛНЗ Черкассы

Игорь Солдат и Никита Полюлях стали футболистами черкасского клуба ЛНЗ.

Футбольный клуб ЛНЗ заключил соглашение о сотрудничестве с защитниками, которые в предыдущих сезонах вывели «Верес» в УПЛ.

Никита Полюлях до «Вереса» провел 4 сезона в краматорском «Авангарде», где сыграл 109 матчей.

Игорь Солдат до «Вереса» провел два сезона в «Ингульце» (42 матча).

Никита Полюлях прокомментировал свой трансфер так:

«Давно знал о ЛНЗ. Хотелось попасть в развивающийся амбициозный клуб с задачами, поэтому, недолго думая, принял предложение и подписал контракт. Со многими футболистами был знаком раньше, потому как такой адаптации в коллективе не было, приняли хорошо. Осталось набрать оптимальную форму и вместе с командой двигаться к цели».

Игорь Солдат прокомментировал свой переход из «Вереса»:

«Выбрал ЛНЗ, потому что было самое конкретное предложение. Еще немаловажную роль сыграло то, что клуб развивается и ставит самые высокие задачи. О команде слышал только самые лучшие слова. Приехал сюда и сам убедился. Здесь все нравится: коллектив, атмосфера, условия, город».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился опытным защитником из Порту
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка
Соглашение достигнуто! Левандовски перейдет в Барселону уже в уик-энд
ЛНЗ Черкассы Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Игорь Солдат Никита Полюлях
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
Футбол | 15 июля 2022, 15:30 1
Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого

По данным Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал 700 тысяч евро

Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Футбол | 15 июля 2022, 10:04 4
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера

Ранее сообщалось, что «горожане» хотят сохранить украинца в составе

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 16.07.2022, 03:20
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Футбол | 15.07.2022, 16:32
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Невероятно! Буффон признался, до скольки лет собирается играть в футбол
Футбол | 16.07.2022, 03:39
Невероятно! Буффон признался, до скольки лет собирается играть в футбол
Невероятно! Буффон признался, до скольки лет собирается играть в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ведущие украинские тренеры попросили Гутцайта уволить Квашу
Ведущие украинские тренеры попросили Гутцайта уволить Квашу
15.07.2022, 16:13 1
Водные виды
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
15.07.2022, 19:36 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
15.07.2022, 12:40 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
14.07.2022, 19:07 13
Футбол
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
15.07.2022, 01:38 7
Футбол
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
15.07.2022, 14:41 3
Теннис
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
15.07.2022, 07:52 1
Война
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
14.07.2022, 06:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем