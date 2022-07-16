Черкасский ЛНЗ усилился двумя футболистами, которые пришли из Вереса

Игорь Солдат и Никита Полюлях стали футболистами черкасского клуба ЛНЗ.

Футбольный клуб ЛНЗ заключил соглашение о сотрудничестве с защитниками, которые в предыдущих сезонах вывели «Верес» в УПЛ.

Никита Полюлях до «Вереса» провел 4 сезона в краматорском «Авангарде», где сыграл 109 матчей.

Игорь Солдат до «Вереса» провел два сезона в «Ингульце» (42 матча).

Никита Полюлях прокомментировал свой трансфер так:

«Давно знал о ЛНЗ. Хотелось попасть в развивающийся амбициозный клуб с задачами, поэтому, недолго думая, принял предложение и подписал контракт. Со многими футболистами был знаком раньше, потому как такой адаптации в коллективе не было, приняли хорошо. Осталось набрать оптимальную форму и вместе с командой двигаться к цели».

Игорь Солдат прокомментировал свой переход из «Вереса»:

«Выбрал ЛНЗ, потому что было самое конкретное предложение. Еще немаловажную роль сыграло то, что клуб развивается и ставит самые высокие задачи. О команде слышал только самые лучшие слова. Приехал сюда и сам убедился. Здесь все нравится: коллектив, атмосфера, условия, город».