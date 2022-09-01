Ворскла подпишет Василия Кравца. О трансфере сообщил испанский клуб

Клуб Сегунды «Леганес» на официальном сайте объявил о переходе левого защитника Василия Кравца в состав «Ворсклы».

Трансферных подробностей пока нет. Официальный сайт полтавской команды о подписании на этот момент не объявил.

25-летний Кравец последние сезоны провел в арендах в «Луго», «Спортинге» Хихон и польском «Лехе».

В Украине выступал за «Карпаты».