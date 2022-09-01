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  4. Ворскла подпишет Василия Кравца. О трансфере сообщил испанский клуб
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:00
684
0

Ворскла подпишет Василия Кравца. О трансфере сообщил испанский клуб

Василий Кравец вернется в Украину

01 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:00
684
0
Ворскла подпишет Василия Кравца. О трансфере сообщил испанский клуб
cdleganes.com

Клуб Сегунды «Леганес» на официальном сайте объявил о переходе левого защитника Василия Кравца в состав «Ворсклы».

Трансферных подробностей пока нет. Официальный сайт полтавской команды о подписании на этот момент не объявил.

25-летний Кравец последние сезоны провел в арендах в «Луго», «Спортинге» Хихон и польском «Лехе».

В Украине выступал за «Карпаты».

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Леганес Ворскла Полтава Василий Кравец трансферы УПЛ
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Источник ФК Леганес
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