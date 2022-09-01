Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:00
684
0
Ворскла подпишет Василия Кравца. О трансфере сообщил испанский клуб
Василий Кравец вернется в Украину
01 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:00
684
0
Клуб Сегунды «Леганес» на официальном сайте объявил о переходе левого защитника Василия Кравца в состав «Ворсклы».
Трансферных подробностей пока нет. Официальный сайт полтавской команды о подписании на этот момент не объявил.
25-летний Кравец последние сезоны провел в арендах в «Луго», «Спортинге» Хихон и польском «Лехе».
В Украине выступал за «Карпаты».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 01 сентября 2022, 11:45 5
В турнире принимают участие 24 команды, среди которых национальная мужская сборная Украины
Футбол | 01 сентября 2022, 10:33 29
25-летний футболист возвращается в чемпионат Украины
Футбол | 01.09.2022, 15:05
Футбол | 01.09.2022, 20:11
Футбол | 01.09.2022, 12:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2022, 12:55 2
31.08.2022, 21:57 13
31.08.2022, 14:41 12
01.09.2022, 00:19 7
30.08.2022, 17:59 1
31.08.2022, 18:20 14
Бокс
30.08.2022, 21:43 21