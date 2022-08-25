Украина. Премьер лига25 августа 2022, 23:50 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы снова отправился в Нидерланды
Давид Пуцлин вернулся в «АДО Ден Хааг»
25 августа 2022, 23:50 |
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«Ворскла» официально сообщила о том, что хорватский легионер команды Давид Пуцлин отправился в аренду в нидерландский «АДО Ден Хааг». Он воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с «Ворсклой».
Прошлый сезон Пуцлин доигрывал в том же «АДО Ден Хааг». 30-летний хорват провел 8 матчей в нидерландской Эредивизие.
Пуцлин выступает за «Ворсклу» с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне успел провести два матча за полтавчан в квалификации Лиги конференций.
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