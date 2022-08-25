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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы снова отправился в Нидерланды
Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 23:50 |
366
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы снова отправился в Нидерланды

Давид Пуцлин вернулся в «АДО Ден Хааг»

25 августа 2022, 23:50 |
366
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы снова отправился в Нидерланды
ФК АДО Ден Хаг. Давид Пуцлин

«Ворскла» официально сообщила о том, что хорватский легионер команды Давид Пуцлин отправился в аренду в нидерландский «АДО Ден Хааг». Он воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с «Ворсклой».

Прошлый сезон Пуцлин доигрывал в том же «АДО Ден Хааг». 30-летний хорват провел 8 матчей в нидерландской Эредивизие.

Пуцлин выступает за «Ворсклу» с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне успел провести два матча за полтавчан в квалификации Лиги конференций.

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Источник Sport.ua
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