ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы перешел в АДО Ден Хаг

29-летний опорный полузащитник «Ворсклы» Давид Пуцлин воспользовался возможностью, предоставленной ФИФА и УЕФА на трансферном рынке из-за российско-украинской войны, и перешел в нидерландский клуб «АДО Ден Хаг».
За «АДО Ден Хаг» Пуцлин будет выступать до конца текущего сезона, после чего вернется в «Ворсклу», с которой у него действующий контракт до конца нынешнего года.
Хорват Пуцлин перешел в «Ворсклу» в феврале 2020 года. С тех пор провел за полтавчан 53 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
Буквально за несколько дней до перехода Пуцлина «АДО Ден Хаг» осуществил еще один трансфер игрока из УПЛ – вингера «Днепра-1» Филипе Пиреса.
Источник — ФК АДО Ден Хаг
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