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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отпустил дорогостоящего новичка в АДО Ден Хаг

Фелипе Пирес не успел провести в УПЛ ни одного поединка…

  • 31.03.2022 19:23
  • 1011 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отпустил дорогостоящего новичка в АДО Ден Хаг
© ФК АДО Ден Хаг. Фелипе Пирес

26-летний вингер «Днепра-1» Фелипе Пирес на правах аренды перешел в нидерландский клуб «АДО Ден Хаг».

В Нидерландах бразилец будет выступать до 30 июня, а его трансфер стал возможным благодаря специальному окну, открытому ФИФА и УЕФА из-за российско-украинской войны.

Отметим, что за Фелипе Пиреса «Днепр-1» по неофициальной информации зимой заплатил португальскому «Морейренсе» 1 миллион евро – это самая большая инвестиция в истории «спортклубовцев».

Источник — ФК АДО Ден Хаг

(6 голосов)

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Комментарии
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    Vladislav Pohily, 31.03.2022 19:41
    0
    Наступний чемп мав бути дуже цікавим, тепер, на жаль, знову відкат до 14 року, якщо не гірше. Хоча у теперішній час це звісно єрунда, є куди серйозніші проблеми...
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