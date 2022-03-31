ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отпустил дорогостоящего новичка в АДО Ден Хаг

26-летний вингер «Днепра-1» Фелипе Пирес на правах аренды перешел в нидерландский клуб «АДО Ден Хаг».

В Нидерландах бразилец будет выступать до 30 июня, а его трансфер стал возможным благодаря специальному окну, открытому ФИФА и УЕФА из-за российско-украинской войны.

Отметим, что за Фелипе Пиреса «Днепр-1» по неофициальной информации зимой заплатил португальскому «Морейренсе» 1 миллион евро – это самая большая инвестиция в истории «спортклубовцев».