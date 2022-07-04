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Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 03:30 | Обновлено 04 июля 2022, 03:52
46
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Петько

Бывший защитник «Вереса» вернулся в родной клуб

04 июля 2022, 03:30 | Обновлено 04 июля 2022, 03:52
46
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Петько
ФК Верес. Сергей Петько

Одесский «Черноморец» объявил о подписании еще одного футболиста. В новом сезоне в составе одесситов выступит защитник Сергей Петько.

Детали соглашения пока неизвестны, как и строк действия контракта футболиста с одесским клубом.

В 2013-м «Черноморец» был первым профессиональным клубом в карьере Петько. Прошлым клубом 28-летнего полузащитника был «Верес», где Петько отыграл три сезона.

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Источник ФК Черноморец
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