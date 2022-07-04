Украина. Премьер лига04 июля 2022, 03:30 | Обновлено 04 июля 2022, 03:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Петько
Бывший защитник «Вереса» вернулся в родной клуб
04 июля 2022, 03:30 | Обновлено 04 июля 2022, 03:52
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Одесский «Черноморец» объявил о подписании еще одного футболиста. В новом сезоне в составе одесситов выступит защитник Сергей Петько.
Детали соглашения пока неизвестны, как и строк действия контракта футболиста с одесским клубом.
В 2013-м «Черноморец» был первым профессиональным клубом в карьере Петько. Прошлым клубом 28-летнего полузащитника был «Верес», где Петько отыграл три сезона.
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