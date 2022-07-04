ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Петько

Одесский «Черноморец» объявил о подписании еще одного футболиста. В новом сезоне в составе одесситов выступит защитник Сергей Петько.

Детали соглашения пока неизвестны, как и строк действия контракта футболиста с одесским клубом.

В 2013-м «Черноморец» был первым профессиональным клубом в карьере Петько. Прошлым клубом 28-летнего полузащитника был «Верес», где Петько отыграл три сезона.