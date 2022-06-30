ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании контракта с защитником Василием Курко. Договор подписан на 1 год.

27-летний игрок ранее выступал за «Черноморец», «Металлист» и «Волынь», а в прошлом сезоне играл за «Левый Берег».

Ранее «Верес» подписал Романа Гагуна, Арсения Коркодима и Николая Квасного.