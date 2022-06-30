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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 19:13 |
221
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника

Василий Курко пополнил состав команды

30 июня 2022, 19:13 |
221
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника
veres.rv.ua

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании контракта с защитником Василием Курко. Договор подписан на 1 год.

27-летний игрок ранее выступал за «Черноморец», «Металлист» и «Волынь», а в прошлом сезоне играл за «Левый Берег».

Ранее «Верес» подписал Романа Гагуна, Арсения Коркодима и Николая Квасного.

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Источник ФК Верес
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