ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу

27-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Марлон на правах аренды перешел в итальянский клуб «Монца».

Соглашение подписано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Марлон в прошлом сезоне провел за донецкий «Шахтер» 22 матча во всех турнирах. Результативными действиями не отметился. Также в своей карьере бразилец выступал за «Флуминенсе», «Барселону» и «Сассуоло».