Украина. Премьер лига05 августа 2022, 12:50 | Обновлено 05 августа 2022, 12:54
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ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу
Игрок донецкого «Шахтера» следующий сезон проведет в итальянском клубе
05 августа 2022, 12:50 | Обновлено 05 августа 2022, 12:54
361
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27-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Марлон на правах аренды перешел в итальянский клуб «Монца».
Соглашение подписано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Марлон в прошлом сезоне провел за донецкий «Шахтер» 22 матча во всех турнирах. Результативными действиями не отметился. Также в своей карьере бразилец выступал за «Флуминенсе», «Барселону» и «Сассуоло».
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