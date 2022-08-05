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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 12:50 | Обновлено 05 августа 2022, 12:54
361
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу

Игрок донецкого «Шахтера» следующий сезон проведет в итальянском клубе

05 августа 2022, 12:50 | Обновлено 05 августа 2022, 12:54
361
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу
ФК Монца. Марлон

27-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Марлон на правах аренды перешел в итальянский клуб «Монца». 

Соглашение подписано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Марлон в прошлом сезоне провел за донецкий «Шахтер» 22 матча во всех турнирах. Результативными действиями не отметился. Также в своей карьере бразилец выступал за «Флуминенсе», «Барселону» и «Сассуоло».

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Источник ФК Монца
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