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Англия
05 августа 2022, 04:40 |
209
0

Шахтер требует от Байера больше денег за Мудрика из-за интереса Брентфорда

«Горняки» пытаются выручить максимальную сумму с продажи своего главного таланта

05 августа 2022, 04:40 |
209
0
Шахтер требует от Байера больше денег за Мудрика из-за интереса Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Потенциальный трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в леверкузенский «Байер» находится под угрозой срыва.

Не так давно клубы согласовали детали перехода 21-летнего левого вингера, однако после того, как Мудриком заинтересовался «Брентфорд», «Шахтер» потребовал от немецкого клуба сделать более привлекательное в финансовом плане предложение.

Ранее сообщалось, что «Байер» готов заплатить за сделку 21 миллион евро, а сам Мудрик уже договорился о личном контракте с клубом из Ливеркузена. Также на Михаила претендует французская «Ницца».

Очевидно, что «горняки» пытаются выручить максимальную сумму с продажи своего главного таланта. «Байер» собирается сделать «Шахтеру» новое предложение, однако не исключено, что немецкий клуб из-за последних событий переключит внимание на другого игрока. 

В прошлом сезоне украинец забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 19 матчах «Шахтера» во всех турнирах. Также на счету Мудрика 5 поединков за национальную сборную Украины. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 9 миллионов евро.

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Источник Kicker
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