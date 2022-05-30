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  4. Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 20:15 |
512
1

Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать

Журналист Виктор Вацко заявил, что клуб пока намерен сохранить игрока

30 мая 2022, 20:15 |
512
1
Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, у «Шахтера» есть официальное предложение от «Байера» по Михаилу Мудрику в размере 21 миллиона евро.

Однако с вероятностью в 99% клуб этим летом не будет продавать молодого атакующего полузащитника. Это решение президента Рината Ахметова.

При этом немецкие СМИ сообщают, что Михаил уже прошел медосмотр в немецком клубе.

Сам Мудрик ранее говорил, что готов и хочет перебраться в «Байер».

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Источник Вацко Live
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Комментарии 1
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pricolist
То Шахтар продає, то не продає. До кінця трансферного вікна будем це читати?
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