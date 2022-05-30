Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать

По информации журналиста Виктора Вацко, у «Шахтера» есть официальное предложение от «Байера» по Михаилу Мудрику в размере 21 миллиона евро.

Однако с вероятностью в 99% клуб этим летом не будет продавать молодого атакующего полузащитника. Это решение президента Рината Ахметова.

При этом немецкие СМИ сообщают, что Михаил уже прошел медосмотр в немецком клубе.

Сам Мудрик ранее говорил, что готов и хочет перебраться в «Байер».