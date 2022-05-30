Украина. Премьер лига30 мая 2022, 20:15 |
512
1
Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать
Журналист Виктор Вацко заявил, что клуб пока намерен сохранить игрока
30 мая 2022, 20:15 |
512
1
По информации журналиста Виктора Вацко, у «Шахтера» есть официальное предложение от «Байера» по Михаилу Мудрику в размере 21 миллиона евро.
Однако с вероятностью в 99% клуб этим летом не будет продавать молодого атакующего полузащитника. Это решение президента Рината Ахметова.
При этом немецкие СМИ сообщают, что Михаил уже прошел медосмотр в немецком клубе.
Сам Мудрик ранее говорил, что готов и хочет перебраться в «Байер».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2022, 19:39 0
18-летний Габриэль Слонина в ближайшее время может перебраться в Ла Лигу
Футбол | 30 мая 2022, 13:05 8
Также на Александра претендует «Ньюкасл»
Футбол | 30.05.2022, 14:27
Футбол | 30.05.2022, 17:42
Футбол | 29.05.2022, 20:30
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
То Шахтар продає, то не продає. До кінця трансферного вікна будем це читати?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2022, 14:19 4
29.05.2022, 17:47
29.05.2022, 00:25 1
28.05.2022, 21:40
28.05.2022, 20:48 1
29.05.2022, 17:59 11
29.05.2022, 00:08
29.05.2022, 00:33 45