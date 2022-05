Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта

21-летний левый вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик прошел медосмотр для немецкого клуба «Байер», информирует журналист Мануэль Фет.

Ранее сообщалось, что «Байер» сделал официальное предложение «горнякам». За Мудрика леверкузенский клуб готов заплатить более 20 млн евро.

«Байер» предложил Мудрику контракт до 2027 года, и футболист не против подписать соглашение, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Correction on this! Mudryk has already completed his medical with Leverkusen. All is set for an announcement. Some within the #Bundesliga club are baffled by the news coming out of Ukraine.