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  4. Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 01:59 | Обновлено 28 мая 2022, 02:19
203
0

Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта

Немецкий клуб сделал официальное предложение «горнякам» в размере €20 млн

28 мая 2022, 01:59 | Обновлено 28 мая 2022, 02:19
203
0
Мудрик прошел медосмотр для Байера. Все готово к подписанию контракта
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

21-летний левый вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик прошел медосмотр для немецкого клуба «Байер», информирует журналист Мануэль Фет.

Ранее сообщалось, что «Байер» сделал официальное предложение «горнякам». За Мудрика леверкузенский клуб готов заплатить более 20 млн евро.

«Байер» предложил Мудрику контракт до 2027 года, и футболист не против подписать соглашение, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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