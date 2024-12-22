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Англия
22 декабря 2024, 13:37 |
192
1

«Действительно нужно». Гвардиола озвучил трансферные планы Ман Сити

Испанец заявил, что команде нужно усилить состав

22 декабря 2024, 13:37 |
192
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«Действительно нужно». Гвардиола озвучил трансферные планы Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола озвучил трансферные планы «горожан» на зимнее трансферное окно.

«Мы не являемся большими поклонниками трансферного окна, но обстоятельства этого сезона были особенными. Мы говорили о том, что нужно что-то делать. Зимой, если нам это действительно нужно или если мы действительно можем что-то найти.

Это нелегко сделать. Клубы не хотят продавать, а игроки очень дорогие. Это зависит от рынка, увидим», – приводит издание слова Гвардиолы.

Текущий сезон стал настоящим ужасом для «Манчестер Сити»: всего 1 победа в 12 последних матчах во всех соревнованиях. «Горожане» опустились уже на шестое место в АПЛ.

Ранее Гвардиола нашел причины поражения «Манчестер Сити» в матче против «Астон Виллы» (1:2).

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Жузеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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Gargantua81
для них ключевой стала утрата Родри. Он проделывал гигантский объем работы и на отбор и на креатив. 
чтобы закрыть дыру теперь надо и опорника толкового, и диспетчера на замену КДБ, которого надо было еще 2 года назад отпускать за хорошие деньги.
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