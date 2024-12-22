«Действительно нужно». Гвардиола озвучил трансферные планы Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола озвучил трансферные планы «горожан» на зимнее трансферное окно.

«Мы не являемся большими поклонниками трансферного окна, но обстоятельства этого сезона были особенными. Мы говорили о том, что нужно что-то делать. Зимой, если нам это действительно нужно или если мы действительно можем что-то найти.

Это нелегко сделать. Клубы не хотят продавать, а игроки очень дорогие. Это зависит от рынка, увидим», – приводит издание слова Гвардиолы.

Текущий сезон стал настоящим ужасом для «Манчестер Сити»: всего 1 победа в 12 последних матчах во всех соревнованиях. «Горожане» опустились уже на шестое место в АПЛ.

Ранее Гвардиола нашел причины поражения «Манчестер Сити» в матче против «Астон Виллы» (1:2).