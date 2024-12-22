«Действительно нужно». Гвардиола озвучил трансферные планы Ман Сити
Испанец заявил, что команде нужно усилить состав
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола озвучил трансферные планы «горожан» на зимнее трансферное окно.
«Мы не являемся большими поклонниками трансферного окна, но обстоятельства этого сезона были особенными. Мы говорили о том, что нужно что-то делать. Зимой, если нам это действительно нужно или если мы действительно можем что-то найти.
Это нелегко сделать. Клубы не хотят продавать, а игроки очень дорогие. Это зависит от рынка, увидим», – приводит издание слова Гвардиолы.
Текущий сезон стал настоящим ужасом для «Манчестер Сити»: всего 1 победа в 12 последних матчах во всех соревнованиях. «Горожане» опустились уже на шестое место в АПЛ.
Ранее Гвардиола нашел причины поражения «Манчестер Сити» в матче против «Астон Виллы» (1:2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр одел футболку с запрещенной в Саудовской Аравии надписью
Леннокс считает эту победу заслуженной
чтобы закрыть дыру теперь надо и опорника толкового, и диспетчера на замену КДБ, которого надо было еще 2 года назад отпускать за хорошие деньги.