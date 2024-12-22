Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер хочет вернуться к работе, но есть одно условие
Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 13:57 |
1247
0

Украинский тренер хочет вернуться к работе, но есть одно условие

Василий Сачко готов работать, но только по окончанию войны

22 декабря 2024, 13:57 |
1247
0
Украинский тренер хочет вернуться к работе, но есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Сачко

Известный украинский тренер Василий Сачко заявил, что хочет вернуться к тренерской работе. Специалист отметил, что может возглавить любой клуб, но только после победы Украины в войне.

«Сейчас самое главное – это победа. Дай Бог, преодолеем врага и будет победа. Я надеюсь, это будет уже не за горами. А там будем думать, как там будет. Есть желание, но не все выполняется так, как планируется», – сказал Сачко.

Василий Сачко известен по работе с полтавской Ворсклой (2014-2019) и луцкой Волынью (2020-2021). В сезоне 2017/18 он привел полтавский клуб в бронзовые медали чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что экс-тренер национальной сборной Украины разнес руководство львовских «Карпат» за увольнение Мирона Маркевича.

По теме:
Уровень. Украинский кипер в топе молодых вратарей по интересному показателю
Игрок Зари: «Жена плакала во время тревог. Уже привыкли, как и украинцы»
«Это было глупостью». Экс-тренер сборной Украины разнес руководство Карпат
Василий Сачко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Волынь Луцк
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 08:30 5
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри

Энтони насчитал победу Александра 115:114

Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 09:04 2
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри

Леннокс считает эту победу заслуженной

ФОТО. Тайсон подошел к Усику, когда тот стоял на коленях после боя
Бокс | 22.12.2024, 01:40
ФОТО. Тайсон подошел к Усику, когда тот стоял на коленях после боя
ФОТО. Тайсон подошел к Усику, когда тот стоял на коленях после боя
«Какой бой вы смотрели?» Промоутер Фьюри раскритиковал судей боя с Усиком
Бокс | 22.12.2024, 10:14
«Какой бой вы смотрели?» Промоутер Фьюри раскритиковал судей боя с Усиком
«Какой бой вы смотрели?» Промоутер Фьюри раскритиковал судей боя с Усиком
Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Футбол | 22.12.2024, 14:20
Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Украинцы объединяются. Защитник сборной Украины является целью Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2024, 00:10 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
20.12.2024, 08:47 16
Футбол
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
21.12.2024, 07:41 4
Бокс
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
21.12.2024, 08:41
Бокс
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 91
Футбол
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 14
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
21.12.2024, 20:33 29
Бокс
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
20.12.2024, 23:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем