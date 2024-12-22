Украинский тренер хочет вернуться к работе, но есть одно условие

Известный украинский тренер Василий Сачко заявил, что хочет вернуться к тренерской работе. Специалист отметил, что может возглавить любой клуб, но только после победы Украины в войне.

«Сейчас самое главное – это победа. Дай Бог, преодолеем врага и будет победа. Я надеюсь, это будет уже не за горами. А там будем думать, как там будет. Есть желание, но не все выполняется так, как планируется», – сказал Сачко.

Василий Сачко известен по работе с полтавской Ворсклой (2014-2019) и луцкой Волынью (2020-2021). В сезоне 2017/18 он привел полтавский клуб в бронзовые медали чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что экс-тренер национальной сборной Украины разнес руководство львовских «Карпат» за увольнение Мирона Маркевича.